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Когда на смену жаре в Украине придут ливни и грозы: синоптик назвал даты

23 июня 2021, 07:45
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Жаркая погода продержится на территории страны до конца рабочей недели. Лишь на выходных в Украину придут дожди и грозы.

жара
Сегодня Украину разжарит до +35 градусов / Reuters

Погода в Украине до конца недели будет аномально жаркой. Лишь на выходных станет легче дышать - в страну придут грозовые ливни.

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +32...+34 градусов, в Луганске и Чернигове - до +35 градусов. При этом в западных и южных регионах пройдут дожди.

В Киеве 23 июня ожидается до 34 градусов жары и без осадков, во Львове - до 34 и дождь, в Херсоне - 33 градуса выше нуля и дождь.

Погода в Украине 23 июня 2021 / meteo.gov.ua

В четверг, 24 июня, по стране снова ожидается максимально +35 градусов. Погода в Киеве также будет жаркой - около 33-35 градусов выше нуля.

Грозы начнут врываться во Львовскую, Волынскую, Ровенскую области и на Юг страны. На Востоке - без осадков и +35 градусов.

Погода в Украине 24 июня 2021 /meteo.gov.ua

В пятницу, 25 июня, в Киеве, в северных и центральных областях, а также на Востоке Украины будет жарко - столбики термометров не отходят от значения в +35 градусов. На Западе и Юге пройдут дожди, на остальной территории - солнечно.

Прогноз погоды на 25 июня 2021 / meteo.gov.ua

Только к субботе, 26 июня, грозы накроют большинство областей. Жарко будет только на Востоке и в Сумской области. На Западе резко похолодает до 24-27 градусов, а в Киеве ожидается до 31-33 градусов.

В воскресенье, 27 июня, дожди ожидаются во всех областях. На Западе столбики термометров опустятся до 24-27 градусов. В Винницкой, Житомирской областях - 26-28 градусов выше нуля, в Киевской - от +28 до +30. В остальных областях сохранится жара в 30-35 градусов.

Прогноз погоды на лето 2021 - о чем ранее писал Главред:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала, что в июле ожидаются так называемые тропические ночи, когда температура воздуха остается на уровне 20 градусов выше нуля, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Климатолог Вера Балабух прогнозировала, что июль 2021 принесет в Украину традиционную жару. С начала и до средины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань также дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

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