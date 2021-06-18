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Украину ждет аномальная жара в июле - климатолог

18 июня 2021, 23:54
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Климатолог озвучила прогноз погода на июль месяц.

Погода
Погода на июль в Украине / pixabay

Июль принесет в Украину традиционную жару. Как говорит климатолог Вера Балабух, с начала июля и до средины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

"Наиболее высокие температуры у нас характерны для июля и первой половины августа. Очевидно, что и в этом году этот период может быть наиболее жарким за все лето", - поясняет Балабух.

Согласно расчетам народного синоптика, страну также будут атаковать ливни и шквалы.

Ближе к средине июля стоит ждать волну похолодания до +20 градусов.

Но как только экватор месяца будет пройден, столбики термометров вновь покажут около 30 градусов тепла.

Что касается аномальной жары (выше 30 градусов тепла), то такая вероятность этим летом, по словам Веры Балабух, сохраняется.

"По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, вероятность того, что температура будет выше нормы в Украине, составляет 50-60%. Сохраняется вероятность, что в отдельные периоды лета у нас будет сохраняться аномально высокая температура", - добавила Балабух, передает Апостроф.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред

Погода в Украине до конца текущей недели будет дождливой. Грозы, иногда даже с градом, накроют Украину. Ситуация изменится только к ближе к выходным, и в страну вернется солнечная погода. Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло объяснил, что все дело в циклоне, который формируется над Крымом и Черным морем.

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Климатолог Вазира Мартазинова заявила, что погода в Украине в июле не будет бить рекорды. Хоть июль и не будет богатым на дожди, аномальной жары ждать не стоит. По ее прогнозам, осадков во втором месяце лета будет очень мало. Можно сказать, что месяц будет засушливым.

погода Погода в Украине
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