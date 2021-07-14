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Украинцев ждет суровая зима с ледяными дождями и снежными буранами – синоптик

14 июля 2021, 05:30
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Подробные расчеты того, какой будет погода в Украине зимой, делать пока рано - они возможны не ранее, чем через три месяца. Но общие погодные тенденции ясны.

погода, снег
Народный синоптик озвучил прогноз погоды на зиму 2021 в Украине / Фото Reuters

"Готовь сани летом" - мудрая поговорка. И грядущей зимой сани украинцам точно понадобятся. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной.

По его словам, подробные расчеты делать пока что рано - они возможны не ранее, чем через три месяца. Но общие погодные тенденции на зиму просчитать уже можно, пишет издание Сегодня.

"Если в общих чертах, то зима будет холодной. Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал синоптик.

Январь 2022 начнется с потепления, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января. Затем снова потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", - рассказал Горбань.

Читайте такжеУкраину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

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