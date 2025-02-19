Не только для красоты: для чего на самом деле спереди бантик на женском белье

Оказывается, что маленький бантик на белье имеет практическую цель.

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Роль бантика на женских трусиках / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему бантик на белье не просто для красоты

Как бантик на трусиках когда-то помогал в темноте

Маленький декоративный бантик на женском белье - это элемент, который мы видим почти каждый день, но мало кто задумывается, почему он там. Многие люди задаются вопросом, имеет ли этот бантик какую-то практическую цель, или это просто стильный акцент. Разгадку публикует Главред со ссылкой на The Mirror.

По информации Belle Lingerie, женщины не носили белье до 19 века. Зато у них были "дрова" - нижнее белье, использовавшееся еще в Египте 4400 лет до нашей эры. Это были две части, соединенные на талии, и похожие на мешковатые шорты до колен. Со временем, к 1920 году, они стали короче, и белье приближалось к современному виду из-за изменения стилей платьев.

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Оказывается, что маленький бантик на белье изначально имел практическую цель - удерживать его на месте до того, как появился эластик. Французский дизайнер Пьер Вальтон, который в 1918 году создал первые трусики с эластичной талией, значительно изменил женское белье, сделав его более удобным.

По мнению некоторых людей, сейчас этот бантик просто остался как декоративный элемент, который добавляет милоты и женственности. Кроме того, благодаря ему в темноте легче понять, какая сторона спереди. Но традиция происходит со времен, когда женщины одевались в темноте, и бантик помогал различить перед и зад.

К слову, также ранее рассказывалось, для чего нужно всегда проверять карманы во время шопинга.

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