Как узнать размер трусов: что делать, чтобы выбрать максимально удобное белье

Как узнать размер трусов ‒ с этим вопросом рано или поздно сталкивается каждый чистоплотный человек. Главред помогает разобраться в этой проблеме.

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Как узнать размер трусов? / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Как узнать размер трусов?

Как узнать свой размер нижнего белья? Как сообщает портал Incanto, для этого есть способы, различные для женщин и для мужчин.

Для женщин:

Измерьте обхват бедер: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват бедер в самой широкой их части.

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Найдите свой размер в таблице:

CНГ-размеры: Разделите обхват бедер на 2 и округлите до четного числа.

Международные размеры: Воспользуйтесь таблицей соответствия размеров на сайте производителя или в магазине нижнего белья.

Для мужчин:

Измерьте обхват талии: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват талии в том месте, где обычно будет находиться резинка трусов.

Измерьте обхват бедер: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват бедер в самой широкой их части.

Найдите свой размер в таблице:

СНГ-размеры: Используйте таблицу соответствия размеров на сайте производителя или в магазине нижнего белья.

Международные размеры:

S, M, L, XL, XXL: Определите свой размер по обхвату талии.

28, 30, 32, 34, 36: Определите свой размер по обхвату бедер.

Советы:

Если ваш обхват бедер находится между двумя размерами, выберите больший размер, если предпочитаете более свободную посадку, и меньший размер, если предпочитаете более плотную.

При покупке трусов нового бренда или модели рекомендуется примерять их перед покупкой.

Учитывайте особенности своего телосложения.

Не бойтесь обращаться за помощью к консультантам в магазине нижнего белья.

Помните, что самое главное - выбрать трусы, которые вам удобны и нравятся.

Как купить мужские трусы по размеру?

1. Определите свой размер:

Измерьте обхват талии: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват талии в том месте, где обычно будет находиться резинка трусов. Запишите значение в сантиметрах.

Измерьте обхват бедер: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват бедер в самой широкой их части. Запишите значение в сантиметрах.

2. Используйте таблицу размеров:

СНГ-размеры:

Найдите в таблице свой обхват талии.

Соответствующий ему размер будет вашим СНГ-размером.

К примеру, если ваш обхват талии 82 см, то ваш СНГ-размер - 48.

Международные размеры - S, M, L, XL, XXL.

Найдите в таблице свой обхват талии.

Соответствующий ему буквенный размер будет вашим международным размером.

Пример - если ваш обхват талии 82 см, то ваш международный размер - L.

28, 30, 32, 34, 36:

Найдите в таблице свой обхват бедер.

Соответствующий ему цифровой размер будет вашим международным размером.

Пример - если ваш обхват бедер 104 см, то ваш международный размер - 36.

3. Учитывайте особенности своего телосложения:

Обладателям стандартной комплекции линию талии следует искать на 2 см ниже пупка.

У мужчин крупного телосложения замеры нужно проводить при опущенных руках на уровне локтей.

4. Дополнительные советы:

Если ваш обхват находится между двумя размерами:

Выберите больший размер, если предпочитаете более свободную посадку.

Выберите меньший размер, если предпочитаете более плотную посадку.

При покупке трусов нового бренда или модели - рекомендуется примерять их перед покупкой.

Учитывайте состав ткани и наличие эластана. Если в состав ткани входит 5% и более эластана, то они хорошо тянутся и хорошо садятся по фигуре. К размеру изделий из плотной ткани добавьте +1.

Ну и не бойтесь обращаться за помощью к консультантам. В магазине нижнего белья они помогут вам выбрать трусы подходящего размера и модели.

Что такое трусы? Трусы - разновидность мужского и женского нательного белья. Традиционные трусы закрывают нижнюю часть торса и верхнюю часть ног и бедер, сообщает "Википедия".

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