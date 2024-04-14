Как узнать размер трусов: что делать, чтобы выбрать максимально удобное белье

Как узнать размер трусов?
Как узнать свой размер нижнего белья? Как сообщает портал Incanto, для этого есть способы, различные для женщин и для мужчин.
Для женщин:
Измерьте обхват бедер: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват бедер в самой широкой их части.
Найдите свой размер в таблице:
CНГ-размеры: Разделите обхват бедер на 2 и округлите до четного числа.
Международные размеры: Воспользуйтесь таблицей соответствия размеров на сайте производителя или в магазине нижнего белья.
Для мужчин:
Измерьте обхват талии: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват талии в том месте, где обычно будет находиться резинка трусов.
Измерьте обхват бедер: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват бедер в самой широкой их части.
Найдите свой размер в таблице:
СНГ-размеры: Используйте таблицу соответствия размеров на сайте производителя или в магазине нижнего белья.
Международные размеры:
- S, M, L, XL, XXL: Определите свой размер по обхвату талии.
- 28, 30, 32, 34, 36: Определите свой размер по обхвату бедер.
Советы:
- Если ваш обхват бедер находится между двумя размерами, выберите больший размер, если предпочитаете более свободную посадку, и меньший размер, если предпочитаете более плотную.
- При покупке трусов нового бренда или модели рекомендуется примерять их перед покупкой.
- Учитывайте особенности своего телосложения.
- Не бойтесь обращаться за помощью к консультантам в магазине нижнего белья.
Помните, что самое главное - выбрать трусы, которые вам удобны и нравятся.
Как купить мужские трусы по размеру?
1. Определите свой размер:
Измерьте обхват талии: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват талии в том месте, где обычно будет находиться резинка трусов. Запишите значение в сантиметрах.
Измерьте обхват бедер: Возьмите сантиметровую ленту и измерьте обхват бедер в самой широкой их части. Запишите значение в сантиметрах.
2. Используйте таблицу размеров:
СНГ-размеры:
Найдите в таблице свой обхват талии.
Соответствующий ему размер будет вашим СНГ-размером.
К примеру, если ваш обхват талии 82 см, то ваш СНГ-размер - 48.
Международные размеры - S, M, L, XL, XXL.
Найдите в таблице свой обхват талии.
Соответствующий ему буквенный размер будет вашим международным размером.
Пример - если ваш обхват талии 82 см, то ваш международный размер - L.
28, 30, 32, 34, 36:
Найдите в таблице свой обхват бедер.
Соответствующий ему цифровой размер будет вашим международным размером.
Пример - если ваш обхват бедер 104 см, то ваш международный размер - 36.
3. Учитывайте особенности своего телосложения:
- Обладателям стандартной комплекции линию талии следует искать на 2 см ниже пупка.
- У мужчин крупного телосложения замеры нужно проводить при опущенных руках на уровне локтей.
4. Дополнительные советы:
- Если ваш обхват находится между двумя размерами:
- Выберите больший размер, если предпочитаете более свободную посадку.
- Выберите меньший размер, если предпочитаете более плотную посадку.
При покупке трусов нового бренда или модели - рекомендуется примерять их перед покупкой.
Учитывайте состав ткани и наличие эластана. Если в состав ткани входит 5% и более эластана, то они хорошо тянутся и хорошо садятся по фигуре. К размеру изделий из плотной ткани добавьте +1.
Ну и не бойтесь обращаться за помощью к консультантам. В магазине нижнего белья они помогут вам выбрать трусы подходящего размера и модели.
Что такое трусы?
Трусы - разновидность мужского и женского нательного белья. Традиционные трусы закрывают нижнюю часть торса и верхнюю часть ног и бедер, сообщает "Википедия".
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