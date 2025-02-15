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На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

Даяна Швец
15 февраля 2025, 16:13
386
Специалисты оценивают последствия и принимают решение, "что надо сделать, чтобы восстановить целостность и безопасность объекта".
ЧАЭС
Пожар на ЧАЭС продолжается / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин видео ГСЧС

Главное:

  • После атаки дроном на ЧАЭС все еще тушат пожар
  • Радиационная ситуация находится под контролем
  • Саркофаг ЧАЭС не предназначен для того, чтобы защищать от ракетных или дроновых поражений

После удара вчерашнего российского дрона по саркофагу разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС, в Чернобыльской зоне отчуждения все еще тушат пожар. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Пожар на ЧАЭС продолжается

По ее словам, пока продолжается ликвидация пожара на внешней обшивке арки НБК (Нового Безопасного Конфайнмента).

видео дня

"Привлечено 11 единиц техники и 49 работников ГСЧС. Радиационный фон в зоне отчуждения находится в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах", - сообщила министр.

По словам Гринчук, радиационная ситуация находится под контролем:

"Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен. Пока что угроз для населения нет. Все технологические системы и системы, важные для безопасности, работают в штатном режиме".

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Осталось ликвидировать огонь на площади 20 м2

Как говорится в сообщении в Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, что по состоянию на 13:30 "локализованы очаги тления противорадиационной мембраны на площади 60 м2, продолжается частичная ликвидация на площади 20 м2".

"Учитывая масштабы пожара, персонал предприятий зоны отчуждения не требует дополнительных мер по радиационной безопасности", - отметили в ведомстве.

Пробитие саркофага приведет к повышению радиационного фона

В свою очередь заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак в эфире телеканала "Мы - Украина" предупредил, что в случае повреждения саркофага есть угроза значительного повышения радиационного фона, и только в Украине.

"Саркофаг, объект укрытия, не предназначен для того, чтобы защищать от ракетных или дроновых поражений. Саркофаг предназначен для того, чтобы предотвратить распространение ядерной пыли, которая есть под ним. Пробитие и создание ударной волны внутри однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенной территории. Какой будет эта территория зависит от того, какой силы будет взрыв", - подчеркнул представитель Минэнерго.

Он заверил, что пока специалисты оценивают последствия и принимают решение, "что надо сделать, чтобы восстановить целостность и безопасность объекта".

Удар по ЧАЭС - что известно

Как сообщал Главред, накануне РФ ударила по укрытию ЧАЭС, которое защищает мир от радиации. Президент Зеленский подчеркнул, что страна-агрессор Россия своими действиями создает угрозу для всего мира.

Кроме этого, он сообщил, что дрон не видели радары, ведь он летел на высоте 85 метров, когда атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС. Зеленский напомнил, что саркофаг был абсолютно безопасным, над его строительством работали 40 стран мира.

Также Зеленский подтвердил, что на Чернобыльскую АЭС налетел беспилотник с фугасным зарядом, который нес не менее 50 кг взрывчатки. По словам президента Украины, это был модифицированный "Шахед" - российский дрон.

Больше важных новостей:

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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