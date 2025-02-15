88-летнего Папу Римского положили в больницу: какие прогнозы дают врачи

Кратко:
- Папа Франциск перенес обострение бронхита
- Ватикан прокомментировал состояние Папы Франциска
Папа Римский Франциск был госпитализирован 14 февраля из-за обострения бронхита, сообщает пресс-служба Ватикана.
Врачи диагностировали у Понтифика инфекцию дыхательных путей, поэтому он начал медикаментозное лечение. Несмотря на легкую лихорадку, Папа находится в стабильном состоянии и даже успел просмотреть несколько газет.
В пресс-службе отмечают, что клиническая картина остается удовлетворительной, а сам Франциск сохраняет хорошее настроение.
Пока неизвестно, сколько времени Понтифик пробудет в больнице, но медики контролируют его состояние и проводят необходимую терапию.
Папа Римский - последние новости
Недавно Главред писал о том, что Папа Римский принял приглашение посетить Украину. Как заявил глава УГКЦ, Франциск порой любит делать сюрпризы.
Также не так давно Папа Римский вышел с заявлением, что украинцы и россияне "являются двоюродными братьями". По мнению главы Ватикана народы должны "прийти к взаимопониманию".
Также в прошлом году Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ. По словам понтифика, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".
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Кто такой Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.
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