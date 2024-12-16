Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

В Ватикане в очередной раз выдали неоднозначное заявление относительно войны в Украине.

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Папа Римский не озвучил, кто спровоцировал войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Папа Римский:

Киев и Москва должны "прийти к взаимопониманию"

Украинцы и россияне якобы являются братьями

Войны в мире должны прекратиться до Рождества

Папа Римский Франциск вышел с обращением, в котором страну-агрессора Россию и Украину назвал "двоюродными братьями", тем самым повторяя нарратив о братских народах.

Как пишет Vatican News, по мнению главы Ватикана украинцы и россияне таки должны "прийти к взаимопониманию". При этом он в очередной раз не указал, что именно РФ начала агрессию против Украины.

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"Они братья, кузены. Пусть они придут к взаимопониманию! Война - это всегда поражение. Мир всему миру!", - сказал Папа Римский.

Кроме обращения к Киеву и Москве епископ озвучил призыв к международному сообществу молиться за мир во всем мире и заявил, что надеется на прекращение боевых действий до Рождества.

Позиция Папы Римского относительно ситуации в Украине

Ранее Главред писал, что глава Ватикана Папа Римский молился за украинцев и призвал к обмену пленными между Россией и Украиной - "всех и всех" на основе международного права.

Накануне, когда в Париже готовились к Олимпиаде, Папа Римский Франциск призвал страны, воюющие в мире, заключить перемирие на время игр, ведь спорт имеет большую силу, которая способна объединить людей и разных культур.

Напомним, Понтифик также отмечал, что в бесконечной войне могут помочь переговоры и призвал стороны Украины и страны-агрессора России к диалогу.

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Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

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18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

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