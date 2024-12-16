Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

Анна Косик
16 декабря 2024, 12:05
112
В Ватикане в очередной раз выдали неоднозначное заявление относительно войны в Украине.
Папа римский, Украина и Россия
Папа Римский не озвучил, кто спровоцировал войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Папа Римский:

  • Киев и Москва должны "прийти к взаимопониманию"
  • Украинцы и россияне якобы являются братьями
  • Войны в мире должны прекратиться до Рождества

Папа Римский Франциск вышел с обращением, в котором страну-агрессора Россию и Украину назвал "двоюродными братьями", тем самым повторяя нарратив о братских народах.

Как пишет Vatican News, по мнению главы Ватикана украинцы и россияне таки должны "прийти к взаимопониманию". При этом он в очередной раз не указал, что именно РФ начала агрессию против Украины.

видео дня

"Они братья, кузены. Пусть они придут к взаимопониманию! Война - это всегда поражение. Мир всему миру!", - сказал Папа Римский.

Кроме обращения к Киеву и Москве епископ озвучил призыв к международному сообществу молиться за мир во всем мире и заявил, что надеется на прекращение боевых действий до Рождества.

Позиция Папы Римского относительно ситуации в Украине

Ранее Главред писал, что глава Ватикана Папа Римский молился за украинцев и призвал к обмену пленными между Россией и Украиной - "всех и всех" на основе международного права.

Накануне, когда в Париже готовились к Олимпиаде, Папа Римский Франциск призвал страны, воюющие в мире, заключить перемирие на время игр, ведь спорт имеет большую силу, которая способна объединить людей и разных культур.

Напомним, Понтифик также отмечал, что в бесконечной войне могут помочь переговоры и призвал стороны Украины и страны-агрессора России к диалогу.

Читайте также:

Кто такой Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Папа Римский папа римский Франциск Ватикан новости Украины Россия
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

13:07Мир
РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

13:07Мир
Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

12:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

Последние новости

13:14

Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

13:13

На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

13:07

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

13:07

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

12:35

Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФФото

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
12:23

"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

12:09

Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

12:05

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

12:04

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

Реклама
11:52

Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

11:19

Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

11:19

Китайский гороскоп на завтра 17 декабря: Змеям - гнев, Обезьянам - трата денег

11:14

Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

11:08

СБУ дронами уничтожила склад российских боеприпасов в Донецкой области - СМИ

10:57

"Либо Украина, либо Путин": Кулеба сомневается в скором окончании войны

10:38

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

10:36

Путинист Филипп Киркоров публично унизил Максима Галкина - что произошло

09:57

До полутора тысяч ракет: авиаэксперт предупредил об угрозе новых массированных ударов

09:41

"Что у нее внутри": Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая живет в РФ

09:39

Почему на самом деле Санта-Клаус носит красноеВидео

Реклама
09:26

Оккупанты продвинулись возле 6 сел на Донбассе — DeepState

09:26

Гороскоп на завтра 17 декабря: Девам - внезапная прибыль, Стрельцам - море удачи

09:25

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

"Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей

09:09

Оккупанты в Крыму ожидают прорыва ВСУ: ситуация изменилась - АТЕШ

09:03

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

08:33

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

08:18

Войска КНДР и РФ столкнулись с большими трудностями в Курской области - ISW

07:59

Свет будут отключать по-новому: опубликованы свежие графики на 16 декабря

07:55

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

07:53

Отключение света в Украине — графики на 16 декабря (обновляется)

06:52

Партия Шольца исключила в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины

06:06

Трамп, изоляционизм и уроки истории: повторит ли Америка ошибки прошлого?мнение

04:56

Большинство неправильно использует сушилку: как быстро высушить штаны дома

03:30

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

02:30

По каким целям могут запустить "Орешник": тревожный прогноз нового удара РФ

00:10

Почему в СССР в чай добавляли соду: ответ удивит многих

15 декабря, воскресенье
23:13

Что делать, когда потеет лобовое стекло: простой и бюджетный лайфхак для водителей

22:49

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Реклама
22:43

"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

22:18

Полмиллиона долларов за бутылку: какое самое дорогое и ценное вино в мире

21:52

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

21:24

"Врачи делают все возможное": журналистка изложила правду, как чувствует себя Лесик

21:21

Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

20:58

Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

20:57

Люди видят дроны: над Нью-Йорком зафиксированы беспилотники - что говорят у Байдена

20:11

"Россия выиграла войну": в Германии сделали неожиданное заявление - детали

20:03

Рождественское перемирие в Украине: Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана

19:49

Революция 1917-го: что сломало Россию за три года войнымнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять