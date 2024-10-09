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Папа Римский встретится с президентом Зеленским - что известно о встрече

Даяна Швец
9 октября 2024, 18:02
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На этой неделе президент Владимир Зеленский посетит Ватикан во время своего тура по Европе.
Папа Римский встретится с президентом Зеленским - что известно о встрече
Скоро состоится встреча Папы Римского и Владимира Зеленского / коллаж: Главред, фото: ОПУ, instagram.com/franciscus

Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу утром, 11 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Ватикане.

Кроме того, по информации СМИ, во время визита в Рим Зеленский планирует переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В 2023 году Зеленский и Папа Франциск имели еще несколько важных контактов. Они встретились на полях саммита G7 на юге Италии, где обсуждались вопросы мира и гуманитарной помощи для Украины.

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Также Франциск принял украинского президента в Ватикане в декабре 2023 года, и эти переговоры снова были направлены на достижение мира.

Папа Франциск также выражает поддержку Украинской Греко-Католической Церкви. В октябре 2023 года он объявил, что один из епископов УГКЦ станет кардиналом, что является важным признанием роли украинской церкви в международном католическом сообществе.

Кто такой Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Другие встречи Владимира Зеленского

Как стало известно, встреча группы в формате "Рамштайн" срочно переносится - ключевым фактором стало изменение планов президента США.

В то же время Украина уточнила роль России во втором саммите мира. Киев хочет, чтобы московская делегация приняла в нем участие.

По данным Bloomberg, Зеленский пока не готов встретиться Путиным, однако готов смягчить свою позицию по переговорам. Дело в том, что Запад усилил давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны, а предложенный Зеленским "план победы" прохладно встретили в Вашингтоне.

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