Полномасштабная гражданская война в РФ: депутат Думы РФ бьет тревогу

Активность радикальных группировок может усилить сепаратистские настроения, особенно в национальных республиках, где уже существуют вооруженные формирования.

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Как заявили в Думе РФ, у Путина зреет конфликт в стране / Коллаж: Главред, фото скрин, фото REUTER

Депутат Госдумы Евгений Федоров выразил беспокойство по поводу того, что в России могут возникнуть условия для гражданской войны и сепаратизма, которые вскоре способны охватить страну.

В интервью он отметил, что в России формируются группы боевиков-националистов, имея в виду такие организации, как "Русская община" и "Северный человек", которые становятся все более популярными и организуют нападения на мигрантов и неславянских русских.

По мнению Федорова, активность этих радикальных группировок может усилить сепаратистские настроения, особенно в национальных республиках, где уже существуют вооруженные формирования, например, "Ахмат", которые могут вступить в конфликты с русскими.

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Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" (СЗШР "Ахмат") - спецподразделение в составе войск национальной гвардии России (Росгвардии), дислоцируется в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России - Ахмата Кадырова. С момента образования СЗШР "Ахмат" возглавляет начальник службы безопасности и друг детства Рамзана Кадырова - Абузайд Висмурадов. Источник - Википедия.

Он также указал на угрозу эскалации напряженности между россиянами и жителями Татарстана, Якутии, Башкирии, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Осетии, что может перерасти в гражданскую войну.

Федоров отметил, что в стране много представителей других национальностей, таких как армяне, азербайджанцы, таджики, киргизы и узбеки, а социальное напряжение в обществе растет.

Ситуация может еще больше ухудшиться после возвращения с фронта около миллиона мужчин с боевым опытом и психологическими проблемами, включая ПТСР, а также тысяч преступников. Это может привести к неконтролируемой ситуации, в частности в Москве.

"И последствия будут очень печальными", - пишут в Сети, комментируя заявление российского депутата.

Война с Россией - что известно

Полковник Свитан назвал основные задачи ВСУ на зиму. Воины должны выдержать последний натиск, а в течение зимнего периода попытаются истощить армию РФ.

Кроме этого, Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине. Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для РФ.

К тому же враг готовится к ударам по Крымскому мосту. Дело в том, что россияне охраняют Крымский мост всеми имеющимися средствами, в частности, системами ПВО, которые плотно расположены друг возле друга, а также враг начал использовать авиацию, чтобы защитить мост еще с воды.

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