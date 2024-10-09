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Предвестник массированного удара: Жданов предупредил украинцев об опасности

Даяна Швец
9 октября 2024, 01:00
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Возможно, в РФ планируют начать массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры после снижения температуры до нуля или близко к нулю.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов прогнозирует новую атаку врага / Главред, Минобороны РФ

После ночной атаки дронами "Шахед" на несколько регионов и утренних ударов ракетами "Кинжал" по Киеву и аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области, которые состоялись 7 октября, российская армия может готовиться к массированному обстрелу. За полтора месяца паузы они накопили значительный запас ракет для такого удара.

Свой прогноз в комментарии для ТСН.ua описал военный эксперт Олег Жданов.

"Относительно Староконстантинова - понятно. Они пытаются попасть по нашей воздушной базе. По Киеву был беспокоящий огонь", - говорит эксперт.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Оккупанты изо всех сил пытались нанести максимальный ущерб, чтобы преподнести подарок на день рождения диктатора Путина.

"Надежды были, скорее всего, на то, что дроны истощили ПВО и "Кинжалы" могут пройти. Я думаю, что это был больше демонстративный беспокоящий огонь. Это была демонстрация возможностей, что можем ударить и "Кинжалами" в любой момент", - говорит аналитик.

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

По мнению эксперта Жданова, существует предположение, что именно эта атака могла быть предвестником массированного удара.

"Массированный удар могут нанести в любой момент. Кстати, сегодня ночью РФ вывела в акваторию Черного моря 7 носителей с общим залпом 48 ракет. В случае использования это был бы массированный удар. Но ни один "Калибр" к нам не придет. Удар может быть и в течение дня. Помним, что по больнице "Охматдет" удар был нанесен днем.

Обычно Россия пытается подтянуться к ста воздушным целям. 70-100 - вполне возможно. Если поднимут в воздух самолеты и добавят "Калибры", которые давно не использовали, но накопили. Могут быть не только ракеты, но и дроны. Хотя и по ракетам у них такая возможность есть. Возможно, планируют начать массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры после снижения температуры до нуля или близко к нулю", - резюмировал эксперт.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Обстрелы Украины - что известно

Как известно, Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг нанес удар по густонаселенному району города.

К тому же недавно россияне сами сбили БПЛА "Охотник" на Донбассе. Несмотря на дефицит Искандеров, в РФ считают, что уничтожение С-70 "Охотник" было приоритетным для страны-агрессора.

Кроме этого, "Шахеды" пролетели возле ядерных объектов Южно-Украинской АЭС. Это также может свидетельствовать о подготовке удара со стороны РФ.

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