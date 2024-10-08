Вступление Украины в НАТО в обмен на земли - в ОП прокомментировали слухи

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко объяснил, реально ли Украина уступит территории в обмен на вступление в НАТО, как утверждают западные СМИ.

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В ОП прокомментировали уступки России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Недавно издание Financial Times опубликовало информацию о том, что западные и украинские официальные лица пришли к согласию, что основой для переговоров с Россией могут стать сильные гарантии безопасности в обмен на временный контроль России над оккупированными территориями. Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко прокомментировал эту информацию.

Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

По его словам, сейчас предложения НАТО в обмен на земли нет. Лещенко называет такие слухи информационным вбросом и частью ИПСО.

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"Факт таков - эта тема ни с кем из высших государственных деятелей стран НАТО не обсуждалась. И вообще, она звучит несколько наивно. С одной стороны, НАТО - это Альянс 30 стран, но все понимают, что именно США являются главным основоположником, на который все опираются. Тогда о каком НАТО может идти речь, если, к сожалению, со стороны США нет согласия на использование дальнобойного оружия по российским военным базам, аэродромам? А также по тем объектам, откуда потом взлетают самолеты, крылатые ракеты, которыми уничтожают граждан Украины?", - интересуется Лещенко.

Как напоминает советник руководителя Офиса Президента, у нас нет со стороны США и других членов НАТО готовности сбивать силами ПВО дроны, которые находятся в 100 километрах от границы, на территории Украины, но которые уже достигают силы ПВО Альянса.

К тому же, нет готовности стран НАТО тренировать больше пилотов F-16. Союзники аргументируют это тем, что вроде бы есть какая-то очередь и украинские пилоты должны ждать рядом с теми странами, которые не находятся в состоянии войны. Нет готовности со стороны США передавать свои F-16.

Поэтому, как заключает советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, если есть таких дефицит решимости вышеперечисленных вопросов, то о каком вступлении в НАТО Украины может идти речь? А особенно в условиях полномасштабной войны.

"С другой стороны, даже если бы это звучало - где должна пройти линия, с которой наступает режим "зонтика" над Украиной со стороны НАТО? У нас сегодня есть активные боевые действия в Донецкой области, в Курской. Распространяется ли мандат НАТО на Курскую область? Есть очень много вопросов без ответа. Поэтому мы имеем дело или с вбросом, или с чьими-то желаниями, которые транслируются в эфире. Однако официально это ни с кем не обсуждается.", - резюмировал Лещенко.

План победы Зеленского / Инфографика Главреда

Конец войны в Украине - последние обсуждения

Накануне издание Financial Times заявило, что решение о переговорах с РФ принято. Как говорится в заявлении, Украина, вероятно, согласится установить оборонительную границу и воздержаться от постоянного размещения войск или ядерного оружия на своей территории, если не возникнет угрозы нападения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Дарья Заривная заявила, что второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. В то же время в течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира

В то же время в Берлине подтвердили готовность к переговорам с Путиным. Берлине подтвердили готовность к переговорам с Путиным.

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