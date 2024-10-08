Возобновление протестов на границе с Украиной: Польша может снова 'взяться за старое'

Фермеры анонсировали возможную акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года.

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Поляки хотят возобновить протесты на границе / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

Скоро граница с Украиной может быть снова заблокирована - польские фермеры намерены возобновить забастовки, которые продлятся до конца текущего года.

Как рассказали в соцсетях Львовской таможни, пока что будут блокировать только один пункт пропуска "Медика".

"С 8 октября до 31 декабря 2024 года планируется очередная акция протеста польских фермеров в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика", - говорится в сообщении таможенников в Facebook. видео дня

Что известно о польско-украинской границе? Польско-украинская граница - граница между Украиной и Польшей, существующая формально с момента обретения независимости Украины от Советского Союза, то есть с 24 августа 1991 года. До 1991 года нынешняя польско-украинская граница была частью польско-советской границы и имела идентичное расположение. Длина границы составляет 535 км, сообщает Википедия.

Как сообщила "Европейской правде" Государственная таможенная служба Украины, поляки уже анонсировали первую блокаду для КПП "Медика-Шегини", которую хотят держать до конца года.

Анонс акции сообщил один из основных организаторов протестов польских аграриев Рафал Меклер. Он заявил, что "работы в поле закончились и можно бороться за свое".

Prace na polu ogarnięte. Można walczyć o swoje.

И хорошо!

Rolnicy wracają do gry. pic.twitter.com/M1KalBpzJF - Rafał Mekler (@MeklerRafal) 7 октября 2024 года

К счастью, пока оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

"По информации от польской стороны, местные фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" с 8 октября по 31 декабря 2024 года. В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будем информировать вас дополнительно", - добавили в Гостаможслужбе.

Почему бастуют польские фермеры Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют границы между Украиной и Польшей. Протестующие требуют запретить импорт украинской агропродукции и выступают против "Европейского зеленого курса" (пакет инициатив, направленный на то, чтобы поставить ЕС на путь экологической трансформации). Политолог Олег Саакян считает, что первопричиной забастовок среди польских аграриев является политический фактор. По его словам, за протестами стоят не только и не столько фермеры, сколько праворадикальная партия Конфедерация. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак также уверен, что "акция польских фермеров не столько экономическая, сколько политическая, которая была организована и профинансирована Россией", передают Факты ICTV. В МИД Польши признали, что "пропутинские агенты" хотят захватить протестные движения фермеров на польско-украинской границе.

Протесты польских фермеров - что известно

Как известно, протесты фермеров продолжались в течение нескольких недель не только в Польше, но и в разных странах Европы. Участники акций требовали реформ в сельском хозяйстве и отказа от политики "Зеленого курса" и сельскохозяйственной политики ЕС.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прямо высказался о блокаде границы. Он отметил, что его должна решить Польша на общенациональном уровне.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров и блокадой границы. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе.

Однако 22 февраля Туск отказал Зеленскому в визите на границу.

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