Туск отказал Зеленскому в визите на границу: когда и где теперь состоится встреча

На фоне блокады польских пунктов пропуска на границе с Украиной Зеленский предложил премьер-министру Польши встретиться на границе государств.

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Туск отказал Зеленскому в визите на границу / коллаж: Главред, фото: Офис Президента, Викимедиа

Польские перевозчики по-прежнему блокируют движение украинского зерна на границах. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение правительству Польши встретиться на границе для решения конфликтной ситуации. Однако, премьер-министр Дональд Туск отклонил данное предложение. Об этом сообщает Onet.

Согласно словам Туска, встреча состоится, но 28 марта и в Варшаве, поскольку встреча на границе, по его мнению, имела бы только символический характер.

"Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность – ведь нам не надо символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", – пояснил Туск. видео дня

При этом, он добавил, что Польше необходимы конкретные предложения по рыночным вопросам и сельскому хозяйству, которые не нуждаются в проявлениях доброй воли, но требуют тяжелой работы.

К тому же, он заявил, что для поиска решений встретиться с президентом Еврокомиссии и обговорит изменения в условиях торговли с Украиной.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах... Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию", – резюмировал Туск.

Ситуация на границе

Как сообщал Главред, 20 февраля польские протестующие ослабили ограничения движения легковых автомобилей и автобусов в нескольких пунктах пропуска возле границы с Украиной. Автобусы и легковушки начали частично пропускать в пунктах пропуска "Хребене – Рава-Русская" и "Долгобичув-Угринов". Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Также, в МИД Польши признали, что "пропутинские агенты" хотят захватить протестные движения фермеров на польско-украинской границе, о чем свидетельствует инцидент со скандальным плакатом на одном из тракторов с призывом к Путину "разобраться с Украиной".

К тому же, польские фермеры блокируют движение украинских грузовиков и они недовольны транзитом украинского зерна. При этом поток российского зерна через Польшу может быть больше, чем украинского. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший министр труда Польши Пьотр Кульпа.

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