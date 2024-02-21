Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - Кульпа

В Польше практически не освещают информацию о том, как блокада влияет на Украину.

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Через Польшу проходит больше российского зерна, чем украинского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Польские фермеры блокируют движение украинских грузовиков и они недовольны транзитом украинского зерна. При этом поток российского зерна через Польшу может быть больше, чем украинского. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший министр труда Польши Пьотр Кульпа.

Он добавил, что количество украинского зерна официально оценивают на уровне 4,5 миллиона тонн.

"Российское зерно как будто проходило транзитом и не оседало в Польше, и как будто не влияло. Но в тех условиях, которые сложились, нужно прежде всего прикрыть именно этот поток зерна, поскольку согласно официальным цифрам поток российского зерна, которое проходило через территорию Польши, мог быть больше, чем украинского", - сказал Кульпа.

Он утверждает, что поляки до конца даже не осознают то, как сильно эта блокада бьет по украинцам и по отношениям Польши с Украиной.

"Этот вопрос не освещается в Польше так же широко, как в Украине. В Украине это один из самых важных вопросов, но в Польше он даже не на девятом месте. Он существует где-то в мелких заметках агентств, печатается в паре центральных газет", - добавил Кульпа.

Смотрите видео о блокаде на границе Украины и Польши:

Кто такой Петр Кульпа Петр Кульпа - польский политический деятель. Бывший генеральный директор польской системы общественного здравоохранения (2009-2014 гг.), председатель правительственного комитета по реформе медицинского страхования, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО, юридический советник департамента стратегии высшего органа аудита Польши, работал во многих странах экспертом международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы. Министр труда Республики Польша (2004-2005 гг.). С 2018 года работает экспертом программ ЕС по вопросам государственного управления в Украине. B 2014 г. руководил в Киеве проектом ЕС по реформе Государственной службы Украины.

Блокирование польскими фермерами границы с Украиной

Напомним, польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Они заявили, что заблокируют не только пограничные переходы между странами, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

20 февраля польские фермеры начали блокаду границы с Украиной. В частности, они перекрыли железную дорогу и высыпали зерно. Соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув заявил, что фермеры высыпали зерно "из-за эмоций", поскольку они не имеют влияния на ситуацию и выражают свою беспомощность.

ГПСУ назвала, где движение полностью перекрыли из-за блокады поляками границы с Украиной. На КПП "Медика-Шегини", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг", "Корчева-Краковец", и "Гребене-Рава-Русская" затруднено движение транспорта, сообщила ГПСУ.

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