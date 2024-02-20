Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно: детали блокады

Польские протестующие высыпали из грузового вагона зерно "из-за эмоций".

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Поляки с радостью высыпали украинское зерно / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Утром 20 февраля польские фермеры усилили протесты возле пограничного пункта "Медика-Шегини". Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона. Об этом сообщило "Суспільне".

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польская власть, ни украинская", - рассказал соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

Он заявил, что фермеры высыпали зерно "из-за эмоций", поскольку они не имеют влияния на ситуацию и выражают свою беспомощность.

видео дня

"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы являемся банкротами, потому что все свозят из Украины неконтролируемо", - добавил соорганизатор протеста.

На место происшествия приехала полиция, а через полчаса фермеры разблокировали железную дорогу. Однако полную блокаду польские фермеры все равно планируют начать на всех других пограничных пунктах и на железной дороге.

Полная блокада

20 февраля польские фермеры начали полную блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Они требуют прекращения импорта украинского зерна, которое, по их мнению, вредит польским аграриям.

В рамках протеста фермеры перекрыли не только дороги, но и железнодорожные пути, а также рассыпали зерно из грузового вагона. Эта блокада вызвала серьезные трудности на границе, приведя к образованию очередей и задержек на пунктах пропуска.

Очереди на границе

По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, в очередях из польского находится около 4000 грузовиков.

"С украинской стороны много машин поехало через Словакию и Венгрию, и там тоже есть существенное осложнение движения", - отметил Балин.

Эксперт также отметил, что остановить блокаду может только польское правительство и Европейская комиссия. Кроме этого, стоит учесть, что польские политики готовятся к выборам, а фермеры составляют почти половину электората.

"Не уверен, что главная проблема - импорт аграрной продукции. Она немного в другом: это новые условия выращивания и сбыта агропродукции польскими компаниями на европейском рынке...Всем экспортерам и импортерам сегодня предлагаю ехать в объезд... Я думаю, как минимум до 20 марта у нас будут проблемы на границе... Если говорить об убытках, в ноябре Украина потеряла 1 млрд евро, Нацбанк подсчитал. Не меньше потеряла Польша. Кому это выгодно? Думаю, другой стране, которая осуществляет агрессию на территории Украины", - добавил Балин.

Обращение польского министра

Накануне полной блокады министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к фермерам в письме. Секерский предостерег протестующих, что полное закрытие границы может иметь негативные последствия для них, в частности, остановку экспорта товаров в Украину и потерю рабочих мест.

По его словам, одним из приоритетов Министерства сельского хозяйства является "регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной". В то же время в силе остается запрет на импорт зерновых, семян рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки, таких как пшеничная мука, отруби и жмых.

Польский министр также заявил, что министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое должно защитить польский рынок от конкуренции. Эта сделка должна "распространить защиту рынка на другие чувствительные продукты, такие как сахар, мясо птицы, яйца, фрукты, мед, яблочный сок, масло".

Забастовка украинских перевозчиков

Украинские перевозчики начали собственные мирные акции протеста. С 15 февраля на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" протестуют волынские перевозчики. А с 20 февраля такую же акцию готовят львовские перевозчики на трех международных автомобильных пунктов пропуска - "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

Председатель общественной организации Украинский транспортный союз во Львовской области Олег Дубик отметил, что планируется дежурство не менее 10-15 грузовиков и до 20 человек в каждом пункте пропуска.

"Мы будем польские грузовые автомобили впускать на территорию Украины. Но с той задержкой, с которой они пропускают наших: с четыре часа, то – четыре часа, пять, то - пять", - сказал он.

Протест польских перевозчиков

С 1 марта польские перевозчики могут возобновить свою забастовку. Сейчас их протесты временно приостановлены, поскольку польская и украинская стороны заключили соглашение относительно пилотного проекта отмены системы "єЧерга" на двух пунктах пропуска для пустых грузовиков – "Нижанковичи – Мальховице" и "Угринов – Долгобичей". Однако Польша сейчас требует расширения этой отмены на пункт пропуска "Рава-Русская-Гребенное".

"Сегодня мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить "єЧергу" еще на ЧП" Рава-Русская - Хребенное. Ведь мы объяснили, что система "єЧерга" очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они будто согласились", - рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Реакция Украины

Блокирование польско-украинской границы является необоснованной и вредной мерой, которая подорвет экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской агрессии. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook. Он подчеркнул, что такие действия не имеют оправдания, а граница между Польшей и Украиной является границей ЕС и не должна быть заложником политических интересов.

Также президент Владимир Зеленский осудил блокировку польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной и призвал к совместным рациональным решениям. Он подчеркнул, что ситуация не является нормальной и требует сотрудничества между украинцами, поляками и европейскими партнерами.

Напомним, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что власти Польши не имеют достаточной политической воли для прекращения протестов на границе с Украиной. Блокада границы, инициированная поляками, наносит ущерб экономике обеих стран и позициям Польши на международной арене.

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