Это неприемлемо: в МИД эмоционально обратились к власти Польши из-за блокады границы

В МИД призвали польские власти разблокировать границу и принять необходимые меры для прекращения антиукраинской риторики в Польше.

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В МИД назвали цель блокады польско-украинской границы / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Блокирование польско-украинской границы является необоснованной мерой, которая негативно влияет на экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Он подчеркнул, что блокада границы под любыми лозунгами не имеет оправдания.

"Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвешивают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - написал он.

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Кроме того, представитель МИД подчеркнул, что граница между Польшей и Украиной является также границей ЕС и не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель-провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - указывает Николенко.

Он также отметил, что протестующие не учитывают угроз, связанных с импортом зерна и других сельскохозяйственных продуктов из России и других стран.

"Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах", - отметили в МИД.

Николенко подчеркнул, что в условиях внешнего испытания очень важно сохранить тот уровень солидарности, который был построен между Украиной и Польшей за последние годы. Он призвал украинцев и поляков защищать добрососедские отношения, отражать любые попытки подрыва взаимного доверия и защищать безопасность наших стран.

Польская блокада границы

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к протестующим фермерам в письме, в котором выразил приоритеты своего министерства и пригласил аграриев на переговоры.

У властей Польши отсутствует достаточная политическая воля для прекращения протестов на границе с Украиной. Блокада границы поляками негативно влияет на экономику обеих стран и позиции Польши на международной арене. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля осудил блокировку польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной и призвал к совместным и рациональным решениям в этой ситуации.

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