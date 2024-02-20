Это неприемлемо: в МИД эмоционально обратились к власти Польши из-за блокады границы

Блокирование польско-украинской границы является необоснованной мерой, которая негативно влияет на экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.
Он подчеркнул, что блокада границы под любыми лозунгами не имеет оправдания.
"Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвешивают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - написал он.
Кроме того, представитель МИД подчеркнул, что граница между Польшей и Украиной является также границей ЕС и не должна быть заложником каких-либо политических интересов.
"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель-провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - указывает Николенко.
Он также отметил, что протестующие не учитывают угроз, связанных с импортом зерна и других сельскохозяйственных продуктов из России и других стран.
"Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах", - отметили в МИД.
Николенко подчеркнул, что в условиях внешнего испытания очень важно сохранить тот уровень солидарности, который был построен между Украиной и Польшей за последние годы. Он призвал украинцев и поляков защищать добрососедские отношения, отражать любые попытки подрыва взаимного доверия и защищать безопасность наших стран.
Польская блокада границы
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к протестующим фермерам в письме, в котором выразил приоритеты своего министерства и пригласил аграриев на переговоры.
У властей Польши отсутствует достаточная политическая воля для прекращения протестов на границе с Украиной. Блокада границы поляками негативно влияет на экономику обеих стран и позиции Польши на международной арене. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица.
Президент Владимир Зеленский 19 февраля осудил блокировку польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной и призвал к совместным и рациональным решениям в этой ситуации.
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