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Польша хочет соглашения с Украиной: Секерский призвал фермеров к переговорам

Руслана Заклинская
20 февраля 2024, 10:24
Секерский отметил, что его министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое бы распространяло защиту рынка на чувствительные продукты.
Польша хочет соглашения с Украиной: Секерский призвал фермеров к переговорам
Польский аграрный министр обратился к фермерам / Коллаж: Главред, фото: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, radio.lublin.pl, ua.depositphotos.com

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к протестующим фермерам в письме. В нем политик выразил приоритеты министерства и пригласил аграриев на переговоры. Об этом сообщило польское издание Polsat News.

Секерский заверил, что одним из приоритетов Министерства сельского хозяйства является "регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной".

"Национальный запрет на импорт зерновых, семян рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки, таких как пшеничная мука, отруби и жмых, в Польшу остается в силе", - подчеркнул министр.

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Польский министр отметил, что министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое должно защитить польский рынок от конкуренции. Это соглашение должно "распространять защиту рынка на другие чувствительные продукты, такие как сахар, мясо птицы, яйца, фрукты, мед, яблочный сок, масло".

Также в письме указано, что в 2022 году Польша зафиксировала положительное сальдо торговли с Украиной, которое составило 3,5 млн евро. Однако в случае торговли агропродовольственными товарами стоимость экспорта из Польши в Украину в 2023 году составила 1,033 млрд евро, а стоимость импорта из Украины - 1,69 млрд евро. Поэтому возник дефицит в размере 656 млн евро.

Секерский отметил, что закрытие границы может привести к серьезным экономическим и социальным проблемам, таким как остановка экспорта и, как следствие, потеря рабочих мест.

В письме также говорится о планах оказания помощи фермерам и восстановление 2% кредитов ликвидности. В начале марта планируется "начать помощь производителям кукурузы и выплату помощи в связи с засухой".

Министр заверил, что министерство обращается за дополнительными средствами для помощи фермерам. Кроме этого, он выразил желание совместно с аграриями найти решение и пригласил их на переговоры.

"Хотелось бы, чтобы результатом нашей совместной работы стала договоренность о решении текущих проблем и разработка программы на будущее", - написал Секерский.

Также Секерский обратился с просьбой к фермерам, чтобы их деятельность как можно меньше вредила обществу.

Блокада границы поляками

Как известно, польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля. Протестующие намерены заблокировать пограничные переходы, железнодорожные перевалочные станции и морские порты.

Также 20 февраля украинские перевозчики планируют провести зеркальную акцию протеста возле 3 международных автомобильных пунктов пропуска на украино-польской границе. Председатель общественной организации "Украинский транспортный союз" Олег Дубик заявил, что акция продлится круглосуточно до 15 марта 2024 года или же до разблокирования границы.

Напомним, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что власти Польши не имеют достаточной политической воли для прекращения протестов на границе с Украиной. Блокада границы, инициированная поляками, наносит ущерб экономике обеих стран и позициям Польши на международной арене.

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