Украина перекрывает границу с Польшей: что известно

Акция протеста против действий польских фермеров будет продолжаться круглосуточно пока Польша не разблокирует границу, отмечают украинские перевозчики.

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Акция протеста против действий польских фермеров будет продолжаться круглосуточно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

20 февраля украинские перевозчики планируют провести зеркальную акцию протеста возле 3 международных автомобильных пунктов пропуска на украино-польской границе во Львовской области. Об этом сообщил председатель общественной организации Украинский транспортный союз во Львовской области Олег Дубик в комментарии для "Суспільного".

По его словам мирная акция протеста начнется в 12:00 возле пунктов пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Он указал, что эта акция является ответом на блокирование автодорог к украинско-польской границе, которое начали польские митингующие в ноябре 2023 года.

Олег Дубик также отметил, что планируется дежурство не менее 10-15 грузовиков и до 20 человек в каждом пункте пропуска.

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"Мы будем польские грузовые автомобили впускать на территорию Украины. Но с той задержкой, с которой они пропускают наших: с четыре часа, то - четыре часа, пять, то - пять", - отметил он.

Олег Дубик резюмировал, что акция протеста продлится круглосуточно до 15 марта 2024 года или до того времени, пока польские митингующие не разблокируют границу.

Ситуация на границе с Польшей

С 15 февраля 2024 года украинские перевозчики планируют начать акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" в связи с действиями польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через границу Украины и Польши.

Польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля, планируя заблокировать не только пограничные переходы, но и доступ к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск провели телефонный разговор, где обсудили актуальную проблему - блокаду украинской границы польскими фермерами.

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