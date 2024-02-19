В Испании убили российского летчика, который перешел на сторону Украины - СМИ

В ГУР подтвердили смерть российского пилота Кузьминова, который угнал Ми-8 для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя слухи о Кузьминове.видео дня
Ранее испанские СМИ сообщали, что в городке Ла-Вильяхойоса в Аликанте найден погибшим 33-летний украинец. Гражданская гвардия начала расследование убийства.
СМИ отмечают, что после обнаружения тела украинца, испанские следователи получили сообщение об обнаружении сгоревшего автомобиля в соседнем городке Эль Кампелло, на котором вероятный убийца мог сбежать.
"Первая гипотеза - это сведение счетов", - указывают в комментарии ABC испанские правоохранители.
В то же время, российские и пророссийские СМИ сообщают, что убитым украинцем мог быть Максим Кузьминов, который угнал по заданию ГУР российский военный вертолет и переправил его в Украину.
Прокремлевское издание Il Corrispondente написало о том, что Кузьминов был застрелен 12 выстрелами, а затем его переехал автомобиль его убийц.
Местные пророссийские СМИ указывают, что на теле было якобы найдено 100 000 евро. Однако, стоит отметить, что возраст погибшего (33 года) и возраст Кузьминова не совпадают, ему было 28 лет.
Похищение российского вертолета Ми-8
В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о деталях спецоперации "Синица", в ходе которой российский пилот Ми-8 ВКС РФ угнал вертолет и переправил его в Украину.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что российский военный летчик Максим Кузьминов, который добровольно присоединился к Украинским Вооруженным Силам, намерен помогать в оборонительной деятельности против оккупантов.
Как говорилось в выпуске пропагандистской передачи "Вести недели", российские спецслужбы получили задание ликвидировать Максима Кузьминова за его действия в августе, когда он угнал военный вертолет Ми-8 и сбежал в Украину.
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