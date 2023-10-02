"Предатель": в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину

На телах летчиков РФ, которые вернули российской стороне, было обнаружено по одному пулевому ранению.

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Максим Кузьминов перелетел в Украину на вертолете Ми-8 / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские спецслужбы получили приказ убить летчика Максима Кузьминова, который в августе угнал российский военный вертолет Ми-8 в Украину.

Об этом шла речь в выпуске пропагандистской передачи "Вести недели", вышедшей 1 октября на телеканале "Россия 1", пишет издание "Агентство".

Российский телеканал показал кадры нескольких интервью, которые Кузьминов дал украинским журналистам, автор репортажа "военкор" Сергей Зенин называл его "предателем Родины".

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Согласно версии, прозвучавшей в сюжете, Кузьминов якобы лично уничтожил двух своих товарищей — членов экипажа Ми-8, которые перелетели с ним на территорию Украины. По словам анонимного эксперта, на телах обоих ликвидированных, которые вернули российской стороне, было обнаружено по одному пулевому ранению.

"Предателя Кузьминова не простят. Как сказал представитель контрразведки, его преступление не имеет срока давности. Все летчики, которые воюют сейчас в зоне СВО, мечтают поквитаться за смерть боевых товарищей. И сделать это раньше, чем украинские спецслужбы потеряют интерес к предателю Кузьминову и уничтожат его сами", — говорит Зенин.

Далее автор сюжета сообщает, что спецназ ГРУ России уже получил приказ, а люди в масках рассказывают, что летчика обязательно найдут и что он "до суда не доживет".

Ранее сообщалось, что Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации. Родственников российских пилотов, оказавшихся в Украине, в РФ никак не информируют об их судьбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

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