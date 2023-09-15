Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкого побега

Стали известны новые подробности перелета российского военного вертолета Ми-8 в Украину вместе с экипажем.
По данным Telegram-канала Baza, в вертолете Ми-8, который пилот Максим Кузьминов угнал в Украину, находились еще двое военнослужащих. Их называют по именам: Никита и Хуршед.
Никита закончил воронежскую Военно-воздушную академию им. Жуковского и Гагарина. Отмечается, что друзья и знакомые мужчины называют его "примерным семьянином" и "адекватным работягой".
Хуршед — уроженец Узбекистана, приехавший на обучение в РФ и окончивший Сызранское летное училище. О нем друзья и знакомые тоже "отзываются только положительно".
Обоим мужчинам по 28 лет, как и Кузьминову. Родственников в РФ никак не информируют об их судьбе.
Детали перелета Ми-8 РФ в Украине
Ранее сообщалось, что о перелете в Украину договорился 28-летний капитан и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов.
Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.
Ранее появились детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажем. Разведчики ГУР показали российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8АМТШ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.
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