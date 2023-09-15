Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкого побега

Родственников российских пилотов, оказавшихся в Украине, в РФ никак не информируют об их судьбе.

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Ми-8 РФ перелетел в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Украинская правда, mil.ru

Стали известны новые подробности перелета российского военного вертолета Ми-8 в Украину вместе с экипажем.

По данным Telegram-канала Baza, в вертолете Ми-8, который пилот Максим Кузьминов угнал в Украину, находились еще двое военнослужащих. Их называют по именам: Никита и Хуршед.

Никита закончил воронежскую Военно-воздушную академию им. Жуковского и Гагарина. Отмечается, что друзья и знакомые мужчины называют его "примерным семьянином" и "адекватным работягой".

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Хуршед — уроженец Узбекистана, приехавший на обучение в РФ и окончивший Сызранское летное училище. О нем друзья и знакомые тоже "отзываются только положительно".

Обоим мужчинам по 28 лет, как и Кузьминову. Родственников в РФ никак не информируют об их судьбе.

Детали перелета Ми-8 РФ в Украине

Ранее сообщалось, что о перелете в Украину договорился 28-летний капитан и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Ранее появились детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажем. Разведчики ГУР показали российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8АМТШ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

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