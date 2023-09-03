"Синица" перелетела в Украину: детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажем

Появились подробности спецоперации Главного управления разведки Минобороны, в результате которой российский военный вертолет Ми-8 перелетел в Украину вместе с экипажем.
В ГУР обнародовали анонс документального фильма "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины".
В частности, в коротком видео разведчики показали российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8АМТШ.
"Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это только вопрос времени…", – сказал российский пилот, которого можно увидеть на видео.
Отметим, что спецоперация ГУР о передаче вертолета Украине получила название "Синица".
Вместе с пилотом в момент передачи на борту находились два члена экипажа. Последних ликвидировали разведчики ГУР.
Что известно о вертолете Ми-8АМТШ:
Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске.
Неофициальное наименование данной машины "Терминатор". При необходимости на вертолет можно установить комплекс управляемого вооружения, который будет аналогичен вертолету Ми-24.
Характеристики:
- Масса, кг. пустого 7260;
- Нормальная взлетная масса 11100;
- Максимальная взлетная масса 13000;
- Максимальная скорость, км/ч 260;
- Практическая дальность, км 1200;
- Практический потолок, м 6000;
- Полезная нагрузка - 34 солдата или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 3000 кг на подвеске.
Вооружение:
- Два 12.7-мм пулемета и задний пулемет ПКТ;
- Боевая нагрузка - 1400 кг на 6 узлах подвески.
Смотрите видео - в ГУР показали кадры перелета Ми-8 РФ в Украину:
Ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.
Больше новостей:
- "Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолет
- В Крыму прогремел взрыв на аэродроме оккупантов РФ, поражен вертолет – СМИ
- Летел бомбить украинцев: ВСУ одним ударом уничтожили российский вертолет Ми-24