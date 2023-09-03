"Синица" перелетела в Украину: детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажем

Разведчики ГУР показали российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8АМТШ.

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Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Появились подробности спецоперации Главного управления разведки Минобороны, в результате которой российский военный вертолет Ми-8 перелетел в Украину вместе с экипажем.

В ГУР обнародовали анонс документального фильма "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины".

В частности, в коротком видео разведчики показали российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8АМТШ.

видео дня

"Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это только вопрос времени…", – сказал российский пилот, которого можно увидеть на видео.

Отметим, что спецоперация ГУР о передаче вертолета Украине получила название "Синица".

Вместе с пилотом в момент передачи на борту находились два члена экипажа. Последних ликвидировали разведчики ГУР.

Что известно о вертолете Ми-8АМТШ:

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске.

Неофициальное наименование данной машины "Терминатор". При необходимости на вертолет можно установить комплекс управляемого вооружения, который будет аналогичен вертолету Ми-24.

Характеристики:

Масса, кг. пустого 7260;

Нормальная взлетная масса 11100;

Максимальная взлетная масса 13000;

Максимальная скорость, км/ч 260;

Практическая дальность, км 1200;

Практический потолок, м 6000;

Полезная нагрузка - 34 солдата или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 3000 кг на подвеске.

Ми-8 / Фото structure.mil.ru

Вооружение:

Два 12.7-мм пулемета и задний пулемет ПКТ;

Боевая нагрузка - 1400 кг на 6 узлах подвески.

Смотрите видео - в ГУР показали кадры перелета Ми-8 РФ в Украину:

Вертолет РФ перелетел в Украину / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

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