'Потеря у оккупантов': ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов

9 августа ВСУ сбили очередной вертолет оккупантов.

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ВСУ сбили вертолет РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 35 ОБрМП

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

9 августа ВСУ сбили очередной вертолет оккупантов, отметили на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

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В Генштабе раскрыли об успешном сбитии вертолета / скриншот: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте

Напомним, что в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска. Череватый рассказал, кто воюет против ВСУ возле Купянска и есть ли в армии РФ возможность взять позиции, которые были освобождены украинскими военными.

Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте. В районе Авдеевки, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск.

В ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам. Также под обстрелом был мост через пролив Тонка, который соединяет город Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой.

Эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины. Украине и украинцам надо быть готовыми ежедневно к тому, что обстрелы могут произойти в любой момент.

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