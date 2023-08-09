'Потеря у оккупантов': ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.
9 августа ВСУ сбили очередной вертолет оккупантов, отметили на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
Напомним, что в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска. Череватый рассказал, кто воюет против ВСУ возле Купянска и есть ли в армии РФ возможность взять позиции, которые были освобождены украинскими военными.
Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте. В районе Авдеевки, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск.
В ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам. Также под обстрелом был мост через пролив Тонка, который соединяет город Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой.
Эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины. Украине и украинцам надо быть готовыми ежедневно к тому, что обстрелы могут произойти в любой момент.
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