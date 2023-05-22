Летел бомбить украинцев: ВСУ одним ударом уничтожили российский вертолет Ми-24

По данным военных, самолет противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк, в Донецкой области.

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Российский вертолет МИ-24 / Коллаж Главред, фото, скриншот, Генштаб ВСУ

В понедельник, 22 мая, в Донецкой области отрицательно приземлился российский вертолет.

Как сообщают в Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины, украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 выстрелом из ПЗРК "Игла" в Донецкой области.

"Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

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По данным военных, самолет противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк, в Донецкой области.

Ми-24 удалось сбить точным выстрелом из ПЗРК "Игла" стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила.

Воздушное судно упало на территории подконтрольной врагу вблизи временно оккупированной Горловки.

Украинцы сбили российский вертолет / t.me/landforcesofukraine

Справка:

Ми-24 – это советский ударный вертолет поддержки пехоты. Такое воздушное судно находится на вооружении ряда стран, в том числе Украины.

ВСУ сбили российский истребитель

19 мая сообщалось, что Силы обороны Украины в последние недели использовали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не только для того, чтобы сбить российские ракеты во время массированных атак оккупантов. Воины Украины уже успели "приземлить" с помощью этой системы по крайней мере один российский истребитель, писало издание СNN.

Однако в сводках Генштаба ВСУ о потерях оккупационных войск РФ в ходе войны в последнее время не было упоминаний о том, что к списку добавился еще один сбитый российский самолет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что заявления о том, как работает техника в Украине, регулярно появляются в разных медиа. Однако издания ссылаются на анонимные источники и определенных высокопоставленных должностных лиц.

Он добавил, что прокомментировано сейчас только то, что система Patriot в Украине работает, в частности – сбивает российские "Кинжалы".

Смотрите видео о том, как украинские защитники сбили мощным ударом вражеский дрон:

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