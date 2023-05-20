В Крыму прогремел взрыв на аэродроме оккупантов РФ, поражен вертолет – СМИ

На аэродроме Кача вблизи Севастополя в Крыму базируется 318-й отдельный смешанный авиаполк оккупационной армии государства-оккупанта России.

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В Крыму на авиабазе войск РФ выведен из строя вертолет Ми-8 - СМИ / Википедия

В оккупированном войсками агрессора России Крыму на военном аэродроме Кача неподалеку от Севастополя прогремел взрыв. Там базируется авиаполк захватчиков. В результате поражен и выведен из строя военные вертолет Ми-8. В ближайших населенных пунктах усилили фильтрационные мероприятия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке, где-то около часа ночи на аэродроме Кача возле Севастополя, где находится 318-й отдельный смешенный авиаполк оккупантов, произошел взрыв.

Поражен и выведен из строя военные вертолет российских захватчиков Ми-8.

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"Во временно оккупированном Крыму очередной "хлопок". В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военный вертолет Ми-8 из состава 318 полка", - отметил собеседник.

Фейковые оккупационные "власти" Крыма и российские источники информацию пока не комментируют.

Также указывается, что захватчики России по причине данного инцидента усилили фильтрационные мероприятия и открыли "уголовное дело".

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что ВСУ проведут контрнаступление, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий.

По мнению главы государства, Путин вынужден будет искать выход из ситуации, когда армия Украины подойдет к захваченному Крыму.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что силы обороны Украины в рамках летнего наступления могут зайти в Крым. Как полагает он, российские оккупанты, которые сосредоточили на юге 150 тысяч войск, не смогут остановить ВСУ.

Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что ВСУ, при оптимистическом сценарии, способны освободить, в том числе и Крым, за срок до полугода. В таком ситуации агрессор Россия столкнется с глобальным внутриполитическим кризисом.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, когда ВСУ зайдут в Крым:

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