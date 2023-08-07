"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

На Купянском направлении ситуация сложная, но контролируемая, отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
В эфире Радио Свобода Череватый рассказал, кто воюет против ВСУ возле Купянска и есть ли в армии РФ возможность взять позиции, которые были освобождены украинскими военными.
"Это они так надеются, они живут реваншем. И это уже не один месяц. Сначала было взять взять Донецкую и Луганскую область как промежуточный этап. Здесь, учитывая, что наши враги привязаны к датам, символам - они бы до начала сверхоуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, за считанные дни выбросили с огромной территории. Покинуть технику и снаряды. Поэтому бесспорно для них бы хотелось хоть какой-то отголосок этой славы повторить и они бы хотели в район Купянска прорваться. Однако мы знаем все их намерения, знаем все подразделения, которые сосредоточены, всех командиров. Все планы. И поэтому уже много недель подряд срываем эти их намерения. И, несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация, если характеризовать по-военному, очень сложная, но абсолютно контролируемая", - подчеркнул спикер.
Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте
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