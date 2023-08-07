На Херсонщине оккупанты завезли два грузовика с телами россиян

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что тела оккупантов захоронили на двух локациях.

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В Чаплинку свозят тела оккупантов / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот: видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в морг Чаплинки из Херсонского направления привезли два грузовых автомобиля с телами оккупантов.

"Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. Так, во временно захваченный населенный пункт Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыло два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ", - говорится в сводке Генштаба.

В штабе отмечают, что тела оккупантов захоронили на двух локациях.

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Ситуация в Херсоне

Напомним, что этой ночью, 7 августа, оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.

Из-за обстрела Херсонщины погиб молодой врач, ранена медсестра. Погиб молодой врач, который всего несколько дней назад приступил к своим обязанностям.

В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей. Российская террористическая армия прицельно обстреляла украинских спасателей, которые убирали улицы города после теракта на Каховской ГЭС.

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