РФ обстреляли больницу в центре Херсона: погиб молодой врач, ранена медсестра

Утром во вторник, 1 августа, российские оккупационные войска обстреляли больницу в Херсоне. Погиб молодой врач, который только несколько дней назад приступил к своим обязанностям. Ранена медсестра.
Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, сегодня около 11:00 армия РФ в очередной раз обстреляла центр Херсона. Повреждено здание больницы, автотранспорт.
"Множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью получил врач. Травмирована также медсестра", - говорится в сообщении.
Как уточнил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, погибший врач лишь несколько дней назад вступил в должность. За жизнь раненой медсестры сейчас борются медики.
Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали и в одно из медучреждений города.
"Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестры - травмированная челюсть, ей оказывают медпомощь. Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии", - добавил он.
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