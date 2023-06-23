Русские агрессоры ударили по херсонским коммунальщикам, погибли 2 людей - ОВА

Оккупанты 23 июня обстреляли коммунальное транспортное предприятие Херсона, погибли 2 работника, говорит руководитель местной ОВА.

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По словам руководителя Херсонской ОВА, 55-летний коммунальщик погиб на месте/ коллаж Главред, фото УНИАН и Telegram А. Прокудин

Российские захватчики сегодня, 23 июня, обстреляли Херсон и ударили по коммунальному транспортному предприятию, погибли двое работников. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - написал он.

По словам чиновника, 55-летний коммунальщик погиб на месте. Еще пятеро его коллег получили ранения - их госпитализировали в медучреждения.

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Именно там от полученных ран умер 43-летний коммунальщик.

"Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина умер в медучреждении", - подытожил Прокудин.

Обстрел спасателей в Херсоне

Во вторник, 20 июня, российская оккупационная армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые после затопления расчищали мул. В результате российской атаки один сотрудник ГСЧС погиб, еще семеро пострадали. Шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, ранее армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне открыли огонь "в спины гражданским". По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения – добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших – 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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