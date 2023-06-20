"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

Страны НАТО созревают до того, чтобы часть из них начала участвовать в боевых действиях на стороне Украины, подчеркнул Кочетков.

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Кочетков заявил, что НАТО готовится вступить в войну с РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вооруженные силы Украины продолжают активную разведку боем перед контрнаступлением. И хотя наступление пока не началось, защитники сосредотачиваются на выявлении слабых точек и прорывных мест во фронтовой линии. Стремительное продвижение и успех наступления зависят не только от украинских воинов, но и от времени. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Как отметил Кочетков, все, кто получает информацию с фронта, хорошо понимают, что враг очень хорошо готовился к нашему наступлению, поэтому так просто и на ура его не взять. Понадобится тяжелая изнурительная героическая работа ВСУ.

"Впрочем, украинское наступление еще не началось – сейчас идет разведка боем, мы отыскиваем щели и уязвимые части фронта, где можно осуществить прорыв. Пока наступление не началось, поэтому не о чем говорить. Даже направление главного удара до сих пор неопределенно. Наши основные силы, как и российские, еще не участвовали в происходящем на фронте. Да, есть оживление боевых действий, интенсификация, но это еще не наступление. Так что о каких-либо итогах говорить еще откровенно рано", - подчеркнул аналитик.

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По его словам, то, насколько наступление ВСУ будет удачным, конечно, будет влиять на ситуацию, но это не главный фактор. Главный фактор – время.

"Страны НАТО созревают к тому, чтобы часть из них начала принимать все большее и большее участие непосредственно в боевых действиях. В первую очередь, речь идет о наших ближайших соседях. Я бы сказал так, коалиция F-16, то есть коалиция по предоставлению Украине натовской авиации, как раз и состоит из стран, которые считают, что надо принимать непосредственное участие в боях на территории Украины.Таким образом, предоставление Украине современных самолетов фактически означает готовность многих стран НАТО вступить на нашей стороне в войну, в прямые боевые действия с Россией", - рассказал Кочетков.

Он отметил, что самолеты F-16 можно заправлять, перезаряжать, то есть повышать новое оружие вместо использованного, где угодно, а вот ремонтировать их можно исключительно на аэродромах, где есть натовская инфраструктура, специалисты и оборудование.

"Если самолеты воюют здесь, а обслуживаются там, на аэродромах НАТО, то эти самолеты становятся законной мишенью для российских крылатых ракет. Если такое решение принимается, это означает, что эти западные страны готовы ждать прилетов российских ракет по своим аэродромам. Но если ракета прилетит по стране НАТО, будет задействована 5 статья Устава НАТО", - сказал политический аналитик.

Таким образом, как отметил Кочетков, предоставление авиации или серьезное движение в этом направлении будет скрытым решением.

"Я убежден, что натовские пилоты и другие специалисты, которые являются гражданами стран НАТО и вышли в отставку, начнут участвовать в боях на территории Украины. И это уже будет участием стран НАТО в войне, а дальше она будет расширяться. Этот процесс продолжается, и он становится все ближе и ближе. И победоносность нашего наступления не является главным фактором относительно участия НАТО – НАТО и так постепенно созревает", - подчеркнул он.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая заявил, что Штаты поддерживают намерения союзников начать обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлению истребителями западного образца, среди которых и боевые самолеты F-16.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты и союзники на Западе решили предоставить Украине истребители F-16. По сведениям американской прессы, американцы могут отправить самолеты не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и назвал решение по F-16 для Украины историческим. Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сказал, что авиакоалиция для Украины уже официально создана.

В Министерстве обороны отметили, что Украине нужно 48 самолетов F-16, чтобы освободить все свои территории. Надо получить четыре эскадрильи по 12 истребителей.

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