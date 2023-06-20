УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

Алина Дембицкая
20 июня 2023, 20:58 обновлено 20 июня, 20:58
131
Страны НАТО созревают до того, чтобы часть из них начала участвовать в боевых действиях на стороне Украины, подчеркнул Кочетков.
Кочетков, армия США
Кочетков заявил, что НАТО готовится вступить в войну с РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вооруженные силы Украины продолжают активную разведку боем перед контрнаступлением. И хотя наступление пока не началось, защитники сосредотачиваются на выявлении слабых точек и прорывных мест во фронтовой линии. Стремительное продвижение и успех наступления зависят не только от украинских воинов, но и от времени. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Как отметил Кочетков, все, кто получает информацию с фронта, хорошо понимают, что враг очень хорошо готовился к нашему наступлению, поэтому так просто и на ура его не взять. Понадобится тяжелая изнурительная героическая работа ВСУ.

"Впрочем, украинское наступление еще не началось – сейчас идет разведка боем, мы отыскиваем щели и уязвимые части фронта, где можно осуществить прорыв. Пока наступление не началось, поэтому не о чем говорить. Даже направление главного удара до сих пор неопределенно. Наши основные силы, как и российские, еще не участвовали в происходящем на фронте. Да, есть оживление боевых действий, интенсификация, но это еще не наступление. Так что о каких-либо итогах говорить еще откровенно рано", - подчеркнул аналитик.

видео дня

По его словам, то, насколько наступление ВСУ будет удачным, конечно, будет влиять на ситуацию, но это не главный фактор. Главный фактор – время.

"Страны НАТО созревают к тому, чтобы часть из них начала принимать все большее и большее участие непосредственно в боевых действиях. В первую очередь, речь идет о наших ближайших соседях. Я бы сказал так, коалиция F-16, то есть коалиция по предоставлению Украине натовской авиации, как раз и состоит из стран, которые считают, что надо принимать непосредственное участие в боях на территории Украины.Таким образом, предоставление Украине современных самолетов фактически означает готовность многих стран НАТО вступить на нашей стороне в войну, в прямые боевые действия с Россией", - рассказал Кочетков.

Он отметил, что самолеты F-16 можно заправлять, перезаряжать, то есть повышать новое оружие вместо использованного, где угодно, а вот ремонтировать их можно исключительно на аэродромах, где есть натовская инфраструктура, специалисты и оборудование.

"Если самолеты воюют здесь, а обслуживаются там, на аэродромах НАТО, то эти самолеты становятся законной мишенью для российских крылатых ракет. Если такое решение принимается, это означает, что эти западные страны готовы ждать прилетов российских ракет по своим аэродромам. Но если ракета прилетит по стране НАТО, будет задействована 5 статья Устава НАТО", - сказал политический аналитик.

Таким образом, как отметил Кочетков, предоставление авиации или серьезное движение в этом направлении будет скрытым решением.

"Я убежден, что натовские пилоты и другие специалисты, которые являются гражданами стран НАТО и вышли в отставку, начнут участвовать в боях на территории Украины. И это уже будет участием стран НАТО в войне, а дальше она будет расширяться. Этот процесс продолжается, и он становится все ближе и ближе. И победоносность нашего наступления не является главным фактором относительно участия НАТО – НАТО и так постепенно созревает", - подчеркнул он.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая заявил, что Штаты поддерживают намерения союзников начать обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлению истребителями западного образца, среди которых и боевые самолеты F-16.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты и союзники на Западе решили предоставить Украине истребители F-16. По сведениям американской прессы, американцы могут отправить самолеты не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и назвал решение по F-16 для Украины историческим. Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак сказал, что авиакоалиция для Украины уже официально создана.

В Министерстве обороны отметили, что Украине нужно 48 самолетов F-16, чтобы освободить все свои территории. Надо получить четыре эскадрильи по 12 истребителей.

Вас может заинтересовать:

война в Украине НАТО Александр Кочетков война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:53 Украина
Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

19:15 Украина
В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

17:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:58

"НАТО готовится вступить в войну с РФ": Кочетков рассказал о скрытом решении

20:53

Украина вернула трех военнопленных, которых скрывала Венгрия

20:50

Никогда не были на фронте: два командира выписали военным "боевые" на 380 тысячВидео

20:10

Зачем 22 июня разбрасывали деньги на земле: приметы и что нельзя делатьВидео

19:49

Бесстрашные авантюристы: четыре знака, которые не боятся рисковатьВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:37

Учительница поделилась "отвратительным" именем ребенка в ее классе

19:20

Плохие новости для Путина: Китай не будет поставлять России оружиемнение

19:15

Продвижение затрудняется: в Минобороны назвали то, что мешает контрнаступлению

19:13

"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогнозВидео

Реклама
18:32

Лавров пугает НАТО продолжением войны в Украине

18:30

Авраменко рассказал, как правильно - "бігборд" или "білборд"Видео

18:11

Звезда шоу Голос країни намекнула на беременность - первое фото с животиком

18:05

"Вбросы" о "смерти" Буданова и Залужного посрамили Путина - Арестович

17:49

В Херсоне оккупанты жестоко обстреляли спасателей: есть жертвы

17:37

Как сделать фантастические котлеты с аппетитной корочкой: безумный трюк сведет с ума

17:30

Как спать во время жары: лучшие позы, пижамы и другие хитрости

17:15

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС: Буданов заявил о самом страшномВидео

16:48

Оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

16:43

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"

16:40

На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дниВидео

Реклама
16:36

Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

16:30

Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - КочетковВидео

16:10

РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт

15:48

Можно ли пить смузи каждый день: ответ удивил

15:45

Свекла будет крупной и слаще мармелада: 3 лучшие подкормки для обильного урожаяВидео

15:43

"Угроза есть всегда": в ГУР раскрыли риски применения Россией ядерного оружия

15:18

Нужна крышка и полотенце: женщина показала невероятный лайфхак для уборкиВидео

15:18

Вступление Украины в НАТО: эксперт назвал, от чего зависит решение Альянса

15:05

Женщина натерла лицо яйцом и показала, какую проблему это помогло решитьВидео

14:56

Они были на каждом столе: такие бутерброды из 90-х сметали со стола за минуту - рецептВидео

14:49

Теракт на "Крымском титане": эксперт объяснил, кто больше всего пострадает

14:40

В Чехии предупредили: войну в Украине могут заморозить из-за истощения Запада

13:48

Взяла разгон от Дюка: Регина Тодоренко собралась в Одессу

13:47

Передача Украине истребителей F-16: в Госдепе раскрыли вероятный сценарий

13:38

РФ передала Венгрии украинских пленных, но Будапешт все скрыл от УкраиныВидео

13:11

Дорофеева показала, как зацеловывает КацуринаВидео

13:09

Легко задеть и обидеть: три самых добросердечных знака зодиакаВидео

13:02

Тимур Мирошниченко впервые показал, как выглядит его приемный сын

12:49

РФ надо "вырубить": как Украине защититься от новой агрессии Москвы – эксперт

12:45

Розовые меха, кожа, короткие ноги: Тина Канделаки и ее антистиль

Реклама
12:22

Два действенных совета для спасения урожая: как защитить помидоры от фитофторы

12:21

Самый длинный и опасный день в году: приметы 21 июня и что нельзя делатьВидео

12:20

Головоломка, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды

11:59

Мечта каждого коллекционера: пластинки времен СССР, которые стоят кучу денег

11:56

"РФ хочет казаться чокнутой": Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию

11:51

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

11:46

ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

11:33

Вперед, девочка: Дженнифер Лопес произвела фурор в платье украинского бренда

10:47

"Это девочка": мама Саакашвили назвала необычное имя своей внучки от Ясько

10:46

"Что у него с головой?": Гиркин в истерике набросился на Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять