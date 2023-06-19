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Контрнаступление ВСУ: руководство РФ испытывает безумный страх - Юсов

Алина Дембицкая
19 июня 2023, 18:00 обновлено 19 июня, 18:00
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Представитель военной разведки Украины отметил, что украинское контрнаступление все чаще комментируют лично либо человек, похожий на Путина, либо Шойгу.
Контрнаступление ВСУ: руководство РФ испытывает безумный страх - Юсов
Руководство РФ испытывает безумный страх перед контрнаступлением ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Поведение высшего военно-политического руководства страны-агрессора России и всей российской пропаганды свидетельствует об обеспокоенности и страхе перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью журналисту Валерию Калнышу рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Как отметил представитель военной разведки Украины, украинское контрнаступление все чаще комментируют лично либо человек, похожий на Путина, либо Шойгу.

"Это означает, что даже внутренняя аудитория уже не воспринимает как истину в последней инстанции бесконечных конашенковых, соловьевых и скабеевых. То есть нужен уже какой-то наркотик потяжелее. Образ Путина, который лично "вещает" о событиях в Украине – самый тяжелый наркотик для российской пропаганды. А что дальше? Дальше будет ломка и пустота", - рассказал Юсов.

Также представитель военной разведки Украины намекнул, о чем молчит начальник ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, "речь идет об операциях, которые планируются, реализуются и очень скоро будут воплощены в жизнь. Часть из них происходят уже сейчас – буквально в это время".

"Результаты этих операций – увидят", - подчеркнул представитель украинской разведки.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у украинской армии есть достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, откуда вскоре могут сбежать россияне:

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