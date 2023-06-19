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"Украина будет наносить удары вглубь РФ": Морозов раскрыл сценарий поражения России

Алина Дембицкая
19 июня 2023, 03:30
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Россия замкнется, обвинит во всем коллективный Запад, заявит о его временной победе, которая заставила Москву отступить, отметил Морозов.
Александр Морозов, ВСУ
Морозов раскрыл сценарий поражения России / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, facebook.com

Страна-агрессор Россия объяснит своим гражданам поражение на войне в Украине якобы проигрышем НАТО и Западу. После этого россиян призовут к общей консолидации. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический философ, профессор Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Россия замкнется, обвинит во всем коллективный Запад, заявит о его временной победе, которая заставила Москву отступить. История на этом не закончится – весь идеологический блок, обслуживающий войну, продолжит прокачивать идею тотального конфликта с Западом. Многие прогнозируют, что в случае поражения Россию ждет Веймарский синдром, и это не исключено", - отметил Морозов.

Впрочем, по его словам, нельзя полностью исключать ситуации, при которой персональные проекты в России, связанные с современными индустриями, могут при условии масштабного поражения Кремля или серьезного военного провала прибегнуть к определенным шагам.

"Это может произойти, например, в случае потери Крыма. Возможно, Украина сможет сама наладить производство ракет большой дальности и наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Это станет тяжелым и шокирующим событием, которое превзойдет по уровню события в Белгородской области. Однако это только сценарий. Пока подобного развития событий мы не видим. Да, в таком случае часть военного, политического и экономического истеблишмента может конкретно спросить у Путина, где конец этой войны и к какому результату стремится Россия. Голоса уже звучат публично, того же Пригожина", - добавил политический философ.

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что оккупант Россия опасается рокового удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Помимо этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов считает, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах оккупантов РФ. По его прогнозу, в скором времени может произойти крушение российских войск.

Смотрите полное интервью Александра Морозова специально для Главреда:

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