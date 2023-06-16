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Пригожин начал разрушать классические правила существования путинского режима - Фесенко

Алина Дембицкая
16 июня 2023, 02:50
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Эксперт подчеркнул, что Пригожина используют в Кремле как страшилку против части элит, чтобы они не сделали ничего против Путина.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Пригожин начал разрушать классические правила существования путинского режима / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин был нужен российскому диктатору Владимиру Путину как инструмент. Такое мнение в интервью Главреду высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Как отметил Фесенко, сначала Пригожина использовали за рубежом, для борьбы в Африке и Сирии. Именно для этого и создали ЧВК "Вагнер". Затем Пригожин был мастером грязных операций. В частности, именно он создал так называемую Ольгинскую фабрику троллей - это армия ботов, которых использовали в социальных сетях против Украины и западных стран.

"Они вмешались в президентские выборы в США в 2016 году, кампанию по Брекситу и многое другое. То есть до начала войны против Украины Путин использовал Пригожина для внешних спецопераций. На этом он зарабатывал, и все было в порядке, а во время войны сложилась новая ситуация, которая проявилась стихийно. Когда стало очевидным, что сил для войны в Украине не хватает, Путин решил привлечь к войне не только "кадыровцев", но и "пригожинцев". Он дал Пригожину карт-бланш набирать "зэков", чтобы использовать криминальные элементы для войны против Украины", - рассказал эксперт.

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента", именно это подняло вес Пригожина.

"Во-первых, в России законодательством запрещено создание частных военных кампаний. А здесь эта ЧВК начала использоваться для целей РФ сугубо формально на оккупированных территориях, которые были "присоединены" к России. И это было новой тенденцией, то есть ЧВК набирала обороты, масштабов. Плюс там появились "зэки", но главное — Пригожин почувствовал вкус популярности, и то, что ему дали разрешение критиковать генералов и часть элит. То есть Путин начал разжигать вражду внутри своих же элит. И мне кажется, что здесь, скорее, субъективно-психологический феномен, потому что Пригожин понял, что он становится рупором антиэлитных настроений в России. И когда он осознал это, он намеренно начал эту критику. Не только Шойгу, но и элит — Рублевки и тому подобное. Это, фактически, игра особой политической роли, чего раньше не было. Мне кажется, что это уже собственная инициатива Пригожина", - сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что Пригожина используют в Кремле как страшилку против части элит, чтобы они не сделали ничего против Путина.

"Затем эта ситуация со сдерживанием противовесов, где Пригожин играет важную роль. Ну и, бесспорно, Пригожин нужен Путину для войны и в Украине, и за рубежом. Поэтому пока он его сохраняет. Не думаю, что его используют как концентратора негатива. Это негатив для элит, а для простых россиян Пригожин становится все более популярной фигурой. Уже даже есть социологические данные — согласно данным "Левада-центра", Пригожин уже входит в десятку политических деятелей, которым доверяют больше всего. Так что это новая ситуация — с одной стороны, Пригожин уже выходит за рамки правил, а с другой стороны, его начинают бояться. Де-факто, он начинает разрушать классические правила существования путинского режима. Поэтому ситуация вокруг Пригожина гораздо сложнее, чем раньше — он уже не является простым инструментом Путина, а работает на собственные интересы", - подчеркнул Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Конфликт Минобороны и Пригожина

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с руководством Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Применив нецензурную лексику, он в жесткой форме требовал от них предоставить своим боевикам боеприпасы. Позже Пригожин вывел "Вагнер" из Бахмута.

На днях министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все российские частные военные компании должны подписать контракт с военным ведомством и стать кадровыми военными. Решение касается и ЧВК "Вагнера". Однако Пригожин наотрез отказался признавать такой приказ.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

К слову, как отметил журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев, у главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина есть возможности для того, чтобы побороться за власть в стране-агрессоре России, но если игра, в которую он играет, будет проиграна, то долго он не проживет. По словам эксперта, Пригожину придется бежать и попытаться раствориться где-то на просторах планеты.

Смотрите полное интервью Владимира Фесенко специально для Главреда:

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