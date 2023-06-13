"Они оборзели?": Путин выдал, что Украина якобы занимает "исторические территории" РФ

Диктатор выдал, что Украина якобы возникла только в 1922 году, после того как Ленин "с какого-то перепуга" отдал ей "русские земли".

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Путин выдал, что Украина якобы занимает "исторические территории" РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

Глава кремлевского режима Владимир Путин придумал, что Украина якобы занимает "исторические территории" страны-агрессора России. Такое циничное заявление диктатор сделал во время встречи с военкорами, передают российские пропагандистские СМИ.

"Почему они (украинцы – ред.) за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда влияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!", - выдал Путин.

По словам диктатора, он видит угрозу в том, что НАТО якобы пытается зайти на эти его "исторические территории". Российский диктатор в порыве эмоций воскликнул: "Они оборзели, нет?!".

В своей речи глава кремлевского режима снова все переврал в истории. Он выдал, что Украина якобы возникла только в 1922 году, после того как Ленин "с какого-то перепуга" отдал ей "русские земли".

Напомним, недавно Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине. Глава Кремля пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

Кроме того, Путин впервые отреагировал на рейды "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Как отметил глава Кремля, ситуация на Белгородщине якобы связана с желанием Украины отвлечь российских оккупантов с "важнейших направлений".

Смотрите видео о том, как Путин демонстративно унизил Шойгу:

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