УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Они оборзели?": Путин выдал, что Украина якобы занимает "исторические территории" РФ

Алина Дембицкая
13 июня 2023, 22:24 обновлено 13 июня, 22:24
199
Диктатор выдал, что Украина якобы возникла только в 1922 году, после того как Ленин "с какого-то перепуга" отдал ей "русские земли".
Путин
Путин выдал, что Украина якобы занимает "исторические территории" РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

Глава кремлевского режима Владимир Путин придумал, что Украина якобы занимает "исторические территории" страны-агрессора России. Такое циничное заявление диктатор сделал во время встречи с военкорами, передают российские пропагандистские СМИ.

"Почему они (украинцы – ред.) за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда влияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема!", - выдал Путин.

По словам диктатора, он видит угрозу в том, что НАТО якобы пытается зайти на эти его "исторические территории". Российский диктатор в порыве эмоций воскликнул: "Они оборзели, нет?!".

В своей речи глава кремлевского режима снова все переврал в истории. Он выдал, что Украина якобы возникла только в 1922 году, после того как Ленин "с какого-то перепуга" отдал ей "русские земли".

Напомним, недавно Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине. Глава Кремля пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

Кроме того, Путин впервые отреагировал на рейды "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области. Как отметил глава Кремля, ситуация на Белгородщине якобы связана с желанием Украины отвлечь российских оккупантов с "важнейших направлений".

Смотрите видео о том, как Путин демонстративно унизил Шойгу:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Владимир Путин Путин новости война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Готовим сценарии": Зеленский обещает наказать руководство РФ за войну в Украине

"Готовим сценарии": Зеленский обещает наказать руководство РФ за войну в Украине

21:39 Украина
"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

21:10 Политика
Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУ

Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУ

19:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:51

Почему 15 июня никогда нельзя подметать дома: приметы и строгие запреты дня

22:46

"Титушки вдовы Да Винчи": Кондратюк резко набросился на МихайловуВидео

22:45

Стекло будет блестеть: 3 лучших способа вымыть окна без разводов за 5 минут

22:24

"Они оборзели?": Путин выдал, что Украина якобы занимает "исторические территории" РФВидео

22:06

Дональд Трамп взят под стражу в суде МайамиВидео

В России уже появились предпосылки для гражданской войны - ФесенкоВ России уже появились предпосылки для гражданской войны - Фесенко
21:39

"Готовим сценарии": Зеленский обещает наказать руководство РФ за войну в УкраинеВидео

21:26

Как на украинском сказать "яичко всмятку" и "глазунья": Авраменко удивил ответомВидео

21:10

"Санитарная зона - уничтожение всего": у Зеленского резко ответили на бред Путина

20:45

Пенсионеры в Украине могут получить сразу несколько пенсий за раз: кому повезетВидео

Реклама
20:20

"Бьемся, как львы": Маркус рассказал о реальных потерях на фронтеВидео

19:58

Зря они Каховскую ГЭС взорвали, ей-богу, зрямнение

19:54

Путин проболтался, зачем взорвал Каховскую ГЭСВидео

19:43

Украина получит мощное оружие в мире: США и Британия объявили о серьезной помощи для ВСУВидео

19:11

"Долго кричала "Давид!", потом и сама сгорела...": детали гибели учительницы в Кривом РогеФотоВидео

19:07

"С последующим вызовом в воинскую часть": Виталий Козловский получил повестку

18:54

Путин впервые отреагировал на события под Белгородом и анонсировал укрепление границыВидео

18:49

"Ждем много-много тяжелых новостей": астролог назвала 9 городов Украины, которые под ударомВидео

18:02

"Мы проснулись в крови, лезли балконами": очевидцы рассказали об ударе по Кривому РогуВидео

17:59

Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в УкраинеВидео

17:58

"Покойся с миром, Даня": в Кривом Роге россияне убили 21-летнего мужа и отцаФотоВидео

Реклама
17:29

Для чего добавляют вино в шашлык: феерический трюк удивит наповал всех кулинаров

17:15

Вера Брежнева тайно выступает для российских олигархов - СМИВидео

16:44

Мама не сдерживает эмоций: российская ракета убила молодых супругов в Кривом РогеФотоВидео

16:23

Женщина протирала лицо водкой и показала, что с ней сталоВидео

16:10

"Он для них — смертельный враг": эксперт рассказал, кто стоит за ПригожинимВидео

16:03

В Украину ворвется африканская жара: синоптики назвали, когда ждатьВидео

15:55

Звездопад: ещё один российский шоумен экстренно госпитализирован в кардиологию

15:50

"Дедуля снова забыл таблетки": Киркоров опозорился на росТВВидео

15:42

Лукашенко признался, что перенес болезнь на ногах: "Бегал, прыгал, в хоккей играл"

15:30

Любовь, как в сказке: 3 самые совместимые знаки зодиакаВидео

15:22

Зачем 14 июня вытирали все углы в шкафах: приметы и строгие запреты дняВидео

15:20

Потом можно не гладить: как сушить одежду, чтобы не было складок

15:20

Матери путинистки Шукшиной резко стало хуже

15:18

Яд в воздухе и пустыня вместо воды: эколог о катастрофе из-за подрыва Каховской ГЭС

15:14

Повреждены многие здания и есть жертва: россияне подло обстреляли ХерсонщинуФотоВидео

15:06

Возлюбленная Остапчука призналась, когда начался их роман: был ли шоумен в браке

15:02

"Твое место – в Крыму": армяне в Монако набросились на КиркороваВидео

14:52

Два условия заставят россиян воевать против Путина: "Будет война всех против всех"Видео

14:44

Языковед Авраменко объяснил, почему говорить "в інстаграм" - неправильноВидео

14:28

"Танки будут": Берлин передаст Киеву сотню Leopard 1 для контрнаступления

Реклама
14:20

"Чмоня недели": Слава Демин раскритиковал Лизу Ющенко за молчание о войнеВидео

14:03

"Чтобы их нога здесь не ступила": Лукашенко истерично раскричался, что ударит "ядеркой"

13:56

К чему снится кровь: толкование известных сонников

13:47

Как сделать вкусный зеленый чай: простой трюк даст ошемломляющий эффект

13:44

РФ взорвала ракетой жилой дом в Кривом Роге: среди 11 погибших - учитель с женойФотоВидео

13:33

Хайди Клум поделилась редким фото "женщин трех поколений"

13:24

Что означают символы на этикетках одежды - расшифровываем самые главные

13:16

Конфликт все серьезнее: принца Гарри с Маркл не позвали на день рождения короля

13:15

Мало воды, тела животных и мины: биолог назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭСВидео

13:04

Звезда "Людей Икс" разбился во время гонки на выносливость

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять