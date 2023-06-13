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Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине

Мария Тупик
13 июня 2023, 17:59 обновлено 13 июня, 18:15
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Путин пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.
Путин, война в Украине
Путин о войне в Украине / Коллаж Главред, фото Днепропетровская ОВА, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин сделал новое заявление о целях войны в Украине и так называемой "специальной военной операции".

По словам Путина, цели меняются, однако в тот же момент остаются теми же самыми.

"Цели "спецоперации" меняются в соответствии с текущей ситуацией", - говорится в заявлении Путина, которые распространили росСМИ.

Однако почти сразу Путин добавил, что в целом они (цели - ред.) остаются теми же.

Российский диктатор добавил, что для него и всей страны они носят "фундаментальный характер".

"Санитарная зона в Украине"

Путин пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

"Если прилеты на территорию РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас", — заявил российский диктатор.

Путин о войне в Украине
Путин о войне в Украине / скриншот

Война в Украине

Руководитель государства-оккупанта России Владимир Путин потерял прежнюю власть. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая перешел к открытому конфликту с руководством Минобороны страны-оккупанта России – Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

Пригожин, используя нецензурную лексику, в жесткой форме обратился к военному ведомству с требованием предоставить боевикам оружие.

Позже Пригожин вывел свое бандформирование из Бахмута Донецкой области. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что группировка Вагнер практически полностью разбита.

Смотрите видео, как Путин публично унизил Шойгу:

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