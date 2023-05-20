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ВСУ – о ситуации в Бахмуте: армия Украины держит ряд зданий, ЧВК Вагнера разбита

Андрей Ганчук
20 мая 2023, 19:34 обновлено 20 мая, 19:34
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Силы обороны Украины вытрепали боевиков ЧВК Вагнера – Пригожин потерял свои лучше кадры, сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
ЧВК Вагнера, Пригожин, ВСУ
Армия Украины фактически разбила группировку ЧВК Вагнера - Череватый / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 35 ОБрМП

Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются, армия Украины удерживает ряд зданий. Украинские войска вытрепали боевиков ЧВК Вагнера – группировка близка к уничтожению. Поэтому их главарь Евгений Пригожин и заявил о якобы "взятии" Бахмута и "намерении" вывести своих боевиков из города до 25 мая. Об этом заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Как сообщает Вільне радіо, он рассказал о том, что украинские подразделения продолжают сражаться и удерживают в Бахмуте ряд зданий.

"Бои продолжаются, мы (ВСУ) удерживаем ряд зданий в Бахмуте", - сказал Череватый.

видео дня

Комментируя заявления главаря ЧВК Вагнера Пригожина, он акцентировал внимание на том, что воины Украины потрепали эту мощную военную группировку, которая уже близка к уничтожению. Пригожин заявил о выводе своих боевиков, поскольку вагнеровцы разбиты.

"Мы фактически вытрепали его (Пригожина) очень мощную группировку. Она близко к уничтожению. Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска, и взял Бахмут. Только для этого такое и говорится. "Пацан сказал - пацан сделал", а дальше делайте что хотите - меня главное отпустите. Поджав хвост [убегает], потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка "Вагнер" разбита", - подчеркнул Сергей Череватый.

Ситуация в Бахмуте

Руководитель боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 20 мая сказал, что Бахмут, дескать, "взят" и теперь его группировка организует "оборонительные" редуты и до 25 мая выйдет из города.

Свои позиции боевики намерены отдать кадровым военным оккупантам России.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что украинские войска продолжают биться за Бахмут и не дают оккупантам России захватить город. Бойцы держатся на юго-западе города, отбивают атаки и наносят по врагу сокрушительные удары.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Бахмуте сложилась критическая ситуация. Идут тяжелые бои. Силы обороны Украины держат оборону в районе Самолет, контролируют ряд объектов этого района и частный сектор.

Бахмут российские оккупанты полностью не контролируют.

Смотрите видео, как ВСУ сражаются с российскими оккупантами в Бахмуте:

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