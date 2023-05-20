Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться - Минобороны

В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолет, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Армия Украины держится на юго-западе Бахмута - Минобороны / 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Twitter

Силы обороны Украина продолжают биться за Бахмут и не позволяют оккупантам России его захватить. Украинские войска держатся на юго-западе города и уничтожают вражеские силы и средства. Ситуация критическая, однако ВСУ держат оборону в районе Самолет и контролируют там ряд объектов.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что бойцы ВСУ и других структур не дают вражеским силам захватить Бахмут. В боях уничтожаются силы и средства оккупантов.

По его словам, агрессор Россия по-прежнему стремится захватить Бахмут и подключает к боям за город войска ВДВ, мотострелковые подразделения и другие спецподразделения оккупантов.

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"(Враг) продолжает накрывать плотным огнем наши позиции. 414 раз за эти сутки он ствольной и реактивной артиллерией накрывал наши позиции, совершил четыре авианалета на город, произошло 17 боестолкновений, в которых враг потерял 92 оккупантов, 156 получили ранения", - отметил Череватый и добавил, что подбиты несколько единиц военной техники оккупантов, а также уничтожено 13 полевых складов с боеприпасами.

ВСУ удерживают позиции на юго-западе Бахмута

По словам представителя Вооруженных сил, сведения пропагандистов РФ о якобы "захвате Бахмута" не соответствуют действительности. Украинские войска держатся на юго-западе города и не дают оккупантам захватить эти позиции.

В России разгоняют информационную волну, чтобы оправдать свою неспособность оккупировать Бахмут. На фоне неудач им нужно "срочно положить хотя бы какой-то трофей".

"Наши подразделения стоят на юго-западной части города. Обороняют эти наши позиции и не дают врагу их захватить. Для врага важно разгонять такую информационную волну в силу того, что... более девяти с половиной месяцев враг не может взять районный центр и вдобавок к этому - несет колоссальные потери", - подчеркнул Сергей Череватый.

В Бахмуте критическая ситуация

Заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале сообщила, что в Бахмуте идут тяжелые бои, ситуация критическая. Бойцы ВСУ держат оборону в районе Самолет.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолёт". На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - подчеркнула Маляр.

Обстановка в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что темпы продвижения сил обороны Украины на Бахмутском направлении замедлились. Враг усилил свои позиции, перебросив туда несколько тысяч солдат. Идут тяжелые бои.

В американском Институте изучения войны рассказали, что ВСУ провели несколько успешных атак на Бахмутском направлении, в результате чего планы войск РФ по окружению частей украинских войск в Бахмуте провалились. Оккупанты перешли к обороне и отправляют в район Бахмута усиление.

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 20 мая выступил с заявлением о якобы "взятии Бахмута". По его словам, после 25 мая оккупанты-вагнеровцы, дескать, уйдут из города и, мол, передадут его под контроль кадровым захватчикам войск РФ.

Смотрите видео, в котором ВСУ показали, как бьют оккупантов России в Бахмуте

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