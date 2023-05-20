ВСУ контратакуют с флангов: снята угроза окружения Сил обороны в Бахмуте — ISW

Российские оккупанты были вынуждены перейти к защите от украинских наступательных операций.

https://glavred.info/ukraine/vsu-kontratakuyut-s-flanov-snyata-ugroza-okruzheniya-sil-oborony-v-bahmute-isw-10471693.html Ссылка скопирована

ВСУ контратакуют в Бахмуте / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

Подразделения Вооруженных сил Украины провели несколько успешных контратак на Бахмутском направлении.

В результате провалились планы российских оккупантов относительно попытки окружения частей ВСУ в Бахмуте, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW).

В результате российские оккупанты были вынуждены перейти к защите от ограниченных и локальных украинских наступательных операций.

видео дня

Отмечается, что оккупанты перебрасывают дополнительные резервы в районе Бахмута с целью замедления контратак ВСУ.

В материале напоминается, что по данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, российские захватчики сосредоточили большую часть своих резервов на Бахмутском направлении, что замедлило темпы наступления украинских войск. Она уточнила, что ВСУ продолжают контратаки на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом.

В то же время приводятся данные российских блогеров, которые пишут о замедлении украинских темпов продвижения и утверждают, что ВСУ якобы не в состоянии выдерживать длительные локальные контратаки в районе Бахмута.

Вместе с тем военные аналитики обратили внимание на то, что российские силы на флангах Бахмута, скорее всего, остаются слабыми.

"Украинские контратаки под Бахмутом, вероятно, устранили угрозу окружения Россией украинских войск в Бахмуте и вынудили российские войска выделить скудные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование", — добавили в ISW.

Карта боевых действий / understandingwar.org

Бои за Бахмут

Ранее главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

Больше новостей: