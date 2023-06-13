ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - Тарнавский

Украинские защитники также ловко уничтожили склады с боеприпасами российских захватчиков.

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ВСУ мощно ударили по оккупантам / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины наносят оккупантам огромные потери как в технике, так и в личном составе. Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли почти четыре роты. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Как отметил генерал, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ Таврического направления в течение суток выполнили 1431 огневое задание

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", - рассказал Тарнавский.

Кроме того, он подчеркнул, что 25 единиц военной техники войск РФ были уничтожены и повреждены. Среди них, в частности:

6 танков,

5 единиц БМП,

МТЛБ,

гаубица 2С19 "Мста-С",

автомобильная техника.

Кроме того, украинские защитники уничтожили склады с боеприпасами российских захватчиков.

Продвижение ВСУ на фронте

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг. Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновоселковском районе Донецкой области. В освобождении Сторожевого в Донецкой области участвовали бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Кроме того, защитники Украины освободили от российских оккупантов село Наводаровку в Запорожской области. Как отметили в Запорожской отдельной бригаде теробороны, многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые продолжались несколько суток, не имели успехов.

Смотрите видео о том, как ВСУ с помощью дрона "поджарили" вражеский Т-80:

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