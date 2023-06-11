В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

Украинские военные продвинулись на юге на 300-1500 метров.

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ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные контрнаступают в Донецкой области и освобождают украинские населенные пункты от российских оккупантов. В Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом на своей странице в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По её данным, ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров.

На юге украинским военным удалось продвинуться на двух направлениях - от 300 до 1500 метров. При этом украинские защитники не потеряли не одной своей занятой позиции.

В Минобороны также подтвердили освобождение Благодатного в Донецкой области.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Также сообщалось об освобождении села Нескучное.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявления пропагандистов России о, дескать, "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что такие сведения не соответствуют действительности. По словам Данилова, враг перепутал отдельные операции армии Украины с контрнаступлением. Масштабная операция еще впереди.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что силы обороны Украины на текущий момент проводят оборонные и наступательные действия, чтобы проверить оборонные линии захватчиков РФ. Когда и где будут наступать ВСУ, уже решено на Ставке верховного главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ ведут наступления на четырех направлениях. По информации аналитиков, украинские войска продвинулись под Бахмутом, на западе Донецкой области и в Запорожской области.

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