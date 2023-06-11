УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2023, 21:00 обновлено 11 июня, 21:09
575
Украинские военные продвинулись на юге на 300-1500 метров.
ВСУ, Анна Маляр
ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украинские военные контрнаступают в Донецкой области и освобождают украинские населенные пункты от российских оккупантов. В Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом на своей странице в Telegram заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По её данным, ВСУ продвинулись в районе Берховского водохранилища на 250 метров.

На юге украинским военным удалось продвинуться на двух направлениях - от 300 до 1500 метров. При этом украинские защитники не потеряли не одной своей занятой позиции.

В Минобороны также подтвердили освобождение Благодатного в Донецкой области.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Также сообщалось об освобождении села Нескучное.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявления пропагандистов России о, дескать, "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что такие сведения не соответствуют действительности. По словам Данилова, враг перепутал отдельные операции армии Украины с контрнаступлением. Масштабная операция еще впереди.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что силы обороны Украины на текущий момент проводят оборонные и наступательные действия, чтобы проверить оборонные линии захватчиков РФ. Когда и где будут наступать ВСУ, уже решено на Ставке верховного главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ ведут наступления на четырех направлениях. По информации аналитиков, украинские войска продвинулись под Бахмутом, на западе Донецкой области и в Запорожской области.

Другие новости:

война в Украине ВСУ вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

21:00 Украина
Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

20:23 Синоптик
ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем Украины

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем Украины

20:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:00

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

20:36

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

20:23

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духотыВидео

20:23

Стая, которая радуется смерти от зубов акулымнение

20:05

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем УкраиныВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

"Ок, будем жить все вместе": Горняк дерзко дала перцу Остапчуку и его новой жене

19:14

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибшихВидео

19:12

Плачут на коленях и целуют землю: Украина вернула из плена 95 героевФото

19:03

Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

Реклама
18:24

Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитомФотоВидео

18:21

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из НиколаеваВидео

18:09

Критическая ситуация: после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опреснятьсяВидео

17:33

"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села БлагодатноеВидео

17:32

Выстрелили в спину людям: армия РФ обстреляла лодку с людьми в ХерсонеВидео

16:56

Как правильно – "будь ласка" или "прОшу": Авраменко разъяснил распространенную дилеммуВидео

16:49

Ты мое сердце и душа: как красиво поздравить Наташу с Днем рождения

16:46

Метод работает: где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

16:41

Что нужно положить 12 июня под коврик входной двери: приметы и строгие запретыВидео

16:26

Бежали от войны: в Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута

16:05

"Дальше будет": Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видеоВидео

Реклама
15:52

Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

15:19

Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое она когда-либо слышала за годы работы

15:09

Минобороны РФ заставляет "вагнеровцев" подписывать контракты: Пригожин попустил ШойгуВидео

15:08

Лучше обходить стороной: 5 самых опасных пауков, которые водятся в УкраинеВидео

14:37

Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: Авраменко ошеломил объяснениемВидео

14:36

Надя Дорофеева познакомила Мишу Кацурина с мамой: "Маме не нравится"

14:29

За отказ выступать в Крыму и донос: в РФ отменяют концерты еще одной группы

14:28

Из рук выдрали флаг: во время финала Лиги Чемпионов случился громкий скандал из-за УкраиныВидео

14:10

Оккупанты убили заслуженного тренера Украины Игоря Осьмака

13:31

Украина ввела новые санкции против россиян: кто попал в списокВидео

13:31

Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства

13:19

Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера БрежневаВидео

13:08

В РФ стало больше Кинжалов и Калибров: Игнат рассказал, откуда у оккупантов столько ракетВидео

12:51

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов БлагодатноеВидео

12:44

Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сетьВидео

12:36

"Будет еще новое масштабное горе": астролог назвала даты нового потрясения для УкраиныВидео

12:25

"Пользуется своей популярностью": Константин Грубич заступился за беглого Яму

12:07

РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантамиФото

11:48

"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООНВидео

11:33

До этого додумался гений: для чего делают два отверстия на дне мусорного ведраВидео

Реклама
11:31

"Еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ": Авраменко сказал, как правильно называть кофеВидео

11:26

Брат футболиста "Динамо" погиб при обороне Мариуполя

11:24

Золото, а не рецепт: восхитительное блюдо, которое станет хитом лета 2023Видео

10:54

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: кому суждено разбогатетьВидео

10:54

Путин будет стараться до последнего удержать хоть кусочек Украины - СамусьВидео

10:40

"Скорость спада воды уменьшилась": в ОВА рассказали о сложной ситуации на ХерсонщинеВидео

10:31

Похолодание будет сильнейшее: Украину накроет мощный циклон и завалит градомВидео

10:03

Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию в Москве

09:36

"Самоотверженно демилитаризовался": ВСУ ловко уничтожили подполковника российской армииВидео

09:29

Об арбузах и помидорах из Херсона можно забыть: что будет с рынком после подрыва ГЭСФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять