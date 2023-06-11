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"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села Благодатное

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2023, 17:33 обновлено 11 июня, 17:50
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Украинские военные взяли оккупантов в окружение и провели зачистку. Бойцы ВСУ взяли пленных.
село Благодатное
Украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, оно размещено ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Оккупанты сидели в захваченном клубе и обустроили там хорошо продуманные огневые точки. Украинские военные взяли российских оккупантов в окружение и предложили им сдаться в плен. Однако враг отказался.

"Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины с помощью гранатомета сделали в стене клуба дыру, через которую зашла группа захвата. Взяли в окружение несколько врагов, им предлагали сдаться, но они отказались, поэтому пришлось провести зачистку. Одновременно была освобождена школа", - сказал Шершень.

Бойцы ВСУ взяли в плен 6 оккупантов. Среди них были российские военные и представители "МВД ДНР".

Украинский флаг военные купили по дороге, а вывесил его боец с позывным "Олимп".

"В освобожденном селе люди ждали ВСУ, когда увидели флаг, то вышли и обнимались, плакали", - добавил Шершень.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявления пропагандистов России о, дескать, "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что такие сведения не соответствуют действительности. По словам Данилова, враг перепутал отдельные операции армии Украины с контрнаступлением. Масштабная операция еще впереди.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что силы обороны Украины на текущий момент проводят оборонные и наступательные действия, чтобы проверить оборонные линии захватчиков РФ. Когда и где будут наступать ВСУ, уже решено на Ставке верховного главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ ведут наступления на четырех направлениях. По информации аналитиков, украинские войска продвинулись под Бахмутом, на западе Донецкой области и в Запорожской области.

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