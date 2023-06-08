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Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – Подоляк

Андрей Ганчук
8 июня 2023, 17:36 обновлено 8 июня, 17:44
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Минобороны и Генштаб держат информационную ситуацию под контролем, не надо реагировать на заявления пропагандистов агрессора России, сказал Михаил Подоляк.
Подоляк, ВСУ
На Ставке Зеленского уже приняты все решения по контрнаступлению ВСУ - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УДА

На Ставке верховного главнокомандующего армией Украины Владимира Зеленского приняты решения о том, когда и на каких направлениях ВСУ перейдут в контрнаступление. Украинцам следует ждать эффективных действий. На сообщения российских пропагандистов реагировать не нужно. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что не надо реагировать на пропаганду россиян, которые говорят о якобы "начале контрнаступления Украины". Сейчас украинские войска ведут оборонные и наступательные действия с целью проверки оборонных линий оккупантов агрессора России и усиливают удары по их логистике.

"Всю войну мы даем в прямом эфире, с определенными ограничениями, разумеется, в отличие от России. У нас с вами все, что пишут в российских пабликах и говорят в минобороны России, должно вызывать некую саркастическую иронию", - сказал Подоляк.

По его словам, не нужно вступать в дискуссию с россиянами – пускай они тиражируют панику в своей стране.

"И давайте им не помогать. Не будем вступать в дискуссию, в этом нет никакого смысла. Не с кем там разговаривать, в том числе и в рамках переговорных процессов", - добавил чиновник.

Контрнаступление армии Украины будет эффективным

Также Подоляк рассказал о том, что на Ставке верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского уже утверждены маршруты движения украинских войск в рамках контрнаступательной операции. Следует ждать эффективных действий.

"Мне кажется, что сегодня и Минобороны, и Генштаб держат информационную ситуацию под контролем. И все это будет выглядеть достаточно эффектно и эффективно. Думаю, мы с вами будем вполне довольны, как наши ребята продвигаются вперед", - считает Подоляк.

Также он акцентировал внимание на том, что нельзя забывать: война – это трагедия, гибнут герои Украины.

"Меня расстраивает непонимание нашими партнерами, что каждый день, пока мы говорим об ATACMS, гибнет определенное количество красивых и мужественных людей. Мы не говорим о россиянах – там нет ни красивых, ни мужественных. Посмотрите, каких героев они сделали в этой войне. Для меня это – полное варварство", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр 5 июня заявила о том, что ВСУ перешли в наступление на нескольких направлениях. По ее словам, украинцы продвигаются на Бахмутском направлении и занимают стратегические высоты.

В Институте изучения войны рассказали, что силы обороны Украины продвинулись на Запорожском направлении и, вероятно, на некоторых участках фронта прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Также ВСУ достигли продвижения в западной части Донецкой области.

Американское издание The Washington Post 8 июня опубликовало материал, в котором сообщило, что ВСУ якобы начали свое контрнаступление. Российские пропагандисты заявили об обострении боевых действий в Запорожской области. Киев начало контрнаступательной операции не подтверждает.

Смотрите видео, в котором рассказали, как ВСУ перешли в наступление на Бахмутском направлении:

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