ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов Благодатное

Сообщается, что в ходе операции удалось взять в плен российских военных.

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ВСУ пошли в наступление на Донбассе / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинская армия освободила населенный пункт Благодатное Донецкой области.

Как сообщили на странице 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, в ходе операции удалось взять в плен российских военных.

"Захватчики противились до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах! В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", - говорится в сообщении.

Карта освобождения населенного пункта Благодатное от оккупантов / скриншот

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал истерику в российских пропагандистских СМИ о якобы "начале контрнаступления ВСУ". По его словам, враг перепутал операции армии с масштабным наступлением. Глобальные операции еще впереди.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что украинские войска пока проводят наступательные и оборонительные операции, проверяя редуты оккупационных войск РФ. Когда и где будет наступать армия Украины, уже решено по итогам Ставки верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

В Институте изучения войны полагают, что ВСУ наступают сразу на четырех направлениях. По данным аналитиков, силы обороны Украины продвинулись под Бахмутом, на западе Донетчины и в Запорожской области.

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