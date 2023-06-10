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ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях, есть частичные успехи – ISW

Андрей Ганчук
10 июня 2023, 07:40 обновлено 10 июня, 08:06
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Силы обороны Украины в рамках контрнаступательных операций на юге и востоке достигают продвижения, пишут аналитики американского Института изучения войны.
ВСУ, войска РФ
Армия Украины добилась существенных успехов в ходе атак в Запорожской области - ISW / Коллаж 93 ОМБр, Минобороны РФ

Армия Украины развивает контрнаступление на четырех основных направлениях. Под Бахмутом Донецкой области ВСУ продвинулись на 1,2 километра, удалось достичь продвижения и на западе региона. Также войска добились существенных успехов в ходе атак в Запорожской области. В районе Кременной локальные атаки украинских войск были отражены оккупантами. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В отчете ISW говорится о том, что украинская армия 9 июня вела наступательные операции минимум на четырех участках фронта и достигла определенных успехов.

"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Также 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом", - пишут аналитики.

Также указывается, что ВСУ продолжили ограниченные наступательные действия на западе Донецкой области и смогли добиться тактических успехов в этом районе.

Кроме того, по мнению экспертов Института, силы обороны Украины продолжали наземные атаки на западе Запорожской области 8-9 июня и, вероятно, добились значительных успехов.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявления пропаганды страны-агрессора России о том, что контрнаступление армии Украины якобы уже началось, сказал – оккупанты перепутали отдельные военные операции ВСУ с контрнаступлением.

Широкомасштабная операция еще не началась.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не надо реагировать на риторику России. По итогам Ставки верховного главнокомандующего Зеленского приняты решения относительно того, когда и как будут наступать ВСУ. Украинцам можно ожидать эффективного продвижения войск.

Как полагают журналисты американского издания The Washington Post, контрнаступление ВСУ уже началось. К такому выводу американцы пришли после якобы разговоров с украинскими военными на условиях анонимности. СМИ ожидают продвижения украинских войск в Запорожской области.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, зачем оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС:

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