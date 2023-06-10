ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях, есть частичные успехи – ISW

Армия Украины развивает контрнаступление на четырех основных направлениях. Под Бахмутом Донецкой области ВСУ продвинулись на 1,2 километра, удалось достичь продвижения и на западе региона. Также войска добились существенных успехов в ходе атак в Запорожской области. В районе Кременной локальные атаки украинских войск были отражены оккупантами. Об этом заявили в Институте изучения войны.
В отчете ISW говорится о том, что украинская армия 9 июня вела наступательные операции минимум на четырех участках фронта и достигла определенных успехов.
"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Также 9 июня украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций под Бахмутом", - пишут аналитики.
Также указывается, что ВСУ продолжили ограниченные наступательные действия на западе Донецкой области и смогли добиться тактических успехов в этом районе.
Кроме того, по мнению экспертов Института, силы обороны Украины продолжали наземные атаки на западе Запорожской области 8-9 июня и, вероятно, добились значительных успехов.
Контрнаступление ВСУ
Секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на заявления пропаганды страны-агрессора России о том, что контрнаступление армии Украины якобы уже началось, сказал – оккупанты перепутали отдельные военные операции ВСУ с контрнаступлением.
Широкомасштабная операция еще не началась.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не надо реагировать на риторику России. По итогам Ставки верховного главнокомандующего Зеленского приняты решения относительно того, когда и как будут наступать ВСУ. Украинцам можно ожидать эффективного продвижения войск.
Как полагают журналисты американского издания The Washington Post, контрнаступление ВСУ уже началось. К такому выводу американцы пришли после якобы разговоров с украинскими военными на условиях анонимности. СМИ ожидают продвижения украинских войск в Запорожской области.
Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, зачем оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС:
Другие новости: