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ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington Post

Ангелина Подвысоцкая
8 июня 2023, 22:59 обновлено 8 июня, 23:21
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Украинские военные усилили удары по оккупантам на юго-востоке страны.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ пошли в контрнаступление / фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Украинские военные якобы пошли в контрнаступление, открывая решающий этап в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ночь на 7 июня ВСУ усилили удары по позициям оккупантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных, которые говорили на правах анонимности.

Сообщается, что передовые позиции оккупантов на юго-востоке страны атаковали специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.

Запорожская область считалась стратегической и вероятным местом для начала нового украинского контрнаступления. ВСУ могли бы перерезать "сухопутный мост" между материковой частью РФ и оккупированным Крымом. Этот "коридор" враг использовал для снабжения.

"Они (украинские военные - Главред) также могут попытаться освободить город Мелитополь, который Россия сделала оккупированной столицей региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция", - говорится в материале.

По данным издания, украинский представитель украинских воинских частей Валерий Шершень подтвердил повышение активности в Запорожской области, но добавил, что там "не что-то серьезное".

Стоит отметить, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что ВСУ якобы пытались прорвать линию обороны оккупантов, используя до 1500 военнослужащих и 150 единиц бронетехники.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что подрыв Каховской ГЭС не помешает украинским военным пойти в контрнаступление. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Смотрите видео о том, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию на фронте:

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