"Настроение хорошее": в Минобороны намекнули на успехи ВСУ на поле боя

Министерство обороны Украины получило свежие сводки с фронтов боев ВСУ с оккупационными войсками страны-агрессора России, рассказала Анна Маляр.

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Читаем самые свежие сводки с поля боя, настроение хорошее - Маляр / фото: Telegram-канал Анны Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала фотографию с замкомбрига 35-й бригады морской пехоты Сергеем Олейником и заявила о получении сводок с фронтов война России против Украины. Она заявила, что настроение хорошее.

"Читаем самые свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина. С Сергеем Олейником, заместителем комбрига знаменитой 35 бригады морской пехоты, которая сейчас героически воюет на востоке", - подчеркнула Маляр в своем Telegram-канале.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал истерику в российских пропагандистских СМИ о якобы "начале контрнаступления ВСУ". По его словам, враг перепутал операции армии с масштабным наступлением. Глобальные операции еще впереди.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что украинские войска пока проводят наступательные и оборонительные операции, проверяя редуты оккупационных войск РФ. Когда и где будет наступать армия Украины, уже решено по итогам Ставки верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

В Институте изучения войны полагают, что ВСУ наступают сразу на четырех направлениях. По данным аналитиков, силы обороны Украины продвинулись под Бахмутом, на западе Донетчины и в Запорожской области.

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, почему подрыв Каховской ГЭС не поможет оккупантам РФ сдержать контрнаступление Украины:

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