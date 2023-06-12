ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на Запорожье

Село в Запорожской области было освобождено от российских оккупантов 4 июня 2023 года.

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ВСУ освободили Новодаровку / Фото: facebook.com

Контрнаступление Вооруженных сил успешно продолжается - защитники Украины освободили от российских оккупантов село Наводаровку в Запорожской области. Об этом сообщили на Facebook-странице Запорожской отдельной бригады терробороны.

Село было освобождено от российских оккупантов 4 июня 2023 года совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не имели успехов", - отметили защитники.

ВСУ 11-12 июня освободили ряд населенных пунктов

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

В освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Смотрите видео об освобождении Сторожевого:

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