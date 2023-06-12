Оккупантов выбили из Сторожевого: ВСУ продвинулись вперед на Донбассе

В освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
В Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления опубликовали видео бойцов ВСУ в Сторожевом.
В сообщении отмечается, что в освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
видео дня
"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", — добавили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
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