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Оккупантов выбили из Сторожевого: ВСУ продвинулись вперед на Донбассе

Алексей Тесля
12 июня 2023, 08:35 обновлено 12 июня, 08:35
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В освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты.
Сторожевое
Бойцы ВСУ освободили село Сторожевое в Донецкой области / Скриншот

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

В Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления опубликовали видео бойцов ВСУ в Сторожевом.

В сообщении отмечается, что в освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

видео дня

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", — добавили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Новость обновляется.

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