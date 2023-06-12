ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям - ISW

Украинские войска освободили Нескучное и Благодатное без боя, а личный состав оперативно-боевого тактического соединения "Каскад" из "ДНР" отступил.

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ВСУ освободили 11 июня Благодатное и Нескучное / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

11 июня российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление российских войск вблизи Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российский военный блоггер заявил, что российские войска ведут тяжелые бои вблизи населенного пункта, пишут аналитики ISW.

Карта боев в Луганской области / Фото: understandingwar.org

Украинские и российские силы силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута 11 июня. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), и что подразделения российского спецназа пытаются там отбросить украинские силы с позиций.

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

Министерство обороны России утверждает, что российские войска отбили восемь украинских наземных атак вблизи Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского и Марьинки.

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что украинские силы освободили Нескучное (непосредственно к югу от Великой Новоселки) и Благодатное (5 км к югу от Великой Новоселки).

Карта боев в Донецкой области / Фото: understandingwar.org

Бои на Бахмутском направлении / Фото: understandingwar.org

Российский военный блоггер заявил, что украинские войска освободили Нескучное и Благодатное без боя, а личный состав оперативно-боевого тактического соединения "Каскад" (формирование так называемой "ДНР") отступил во избежание оцепления.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 11 июня сообщила, что украинские войска освободили Макаровку - это населенный пункт к югу от российских позиций в Нескучном и Благодатном. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска отступили из Сторожевого, а украинские силы продвинулись дальше к северной окраине Урожайного.

Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские силы заняли позиции в Левадном и продвинулись в районе Новодаровки. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска разрушили дамбу на реке Мокри Ялы вблизи Ключевого, однако визуального подтверждения повреждения дамбы пока нет.

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 11 июня. Российский военный блогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как украинские силы захватывают Лобково и Пятихатки.

Карта боев на Запорожском направлении / Фото: understandingwar.org

Российские военные блоггеры заявили, что сильный дождь на фронте в Запорожской области может помешать украинским операциям. Один из них утверждал, что тяжелые западные танки и бронемашины, а также советские танки Т-72 попадут в грязь из-за дождя, что облегчит российским войскам нацеливание.

Другой "военкор" утверждал, что украинские силы вряд ли продвинутся после сильных дождей, что даст время (один военный блоггер предположил около 48 часов) для российских войск, чтобы перебросить резервы в районы боевых действий.

Куда перемещаются оккупанты

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что страна-агрессор РФ перебрасывает свои наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления в сторону Бахмутского и Запорожского.

В частности, из Херсона туда отправляют подразделения 49-й общевойсковой армии (Южный военный округ РФ) и неопределенные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск в связи с разрушением оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

По словам Маляр, захватчики, вероятно, и подорвали дамбу, чтобы сократить рубежи обороны в Херсонской области в ответ на начало украинского контрнаступления.

ВСУ 11 июня осовободили ряд населенных пунктов

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Смотрите видео об освобождении Нескучного:

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Село Благодатное размещено на границе Донецкой и Запорожской областей, оно размещено ниже пгт Великая Новоселка. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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